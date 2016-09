Osobní vlak narazil na Šumavě do pracovního stroje, nikdo se nezranil

Železná Ruda – Špičák – Osobní vlak narazil dnes odpoledne mezi Hamry a Špičákem na Šumavě do pracovního stroje, řekli krajští hasiči a mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Nikdo se nezranil, podle webu Českých drah je provoz v místě zastaven a místo vlaků jezdí náhradní autobusy. Provoz by měl být omezen zhruba do 20:30.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Osobní vlak, který jel z Janovic nad Úhlavou do Železné Rudy, narazil podle Drápala do stroje používaného při práci na kolejích. Při nehodě vznikla škoda odhadnutá předběžně na 20.000 korun. Náhradní autobusová doprava jezdí mezi stanicemi Nýrsko a Železná Ruda-Alžbětín. Podobná nehoda, kdy projíždějící osobní vlak narazil do nástroje používaného při práci na kolejích, se v kraji stala také 6. září. Osobní vlak Regionova najel na trati mezi Mirošovem a Rokycany do překážky, podle policie to byl utahovák na koleje. Ani tehdy se nikdo nezranil, lokomotiva ale byla poškozená a nemohla pokračovat v jízdě.

Autor: ČTK