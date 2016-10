Osobnosti pozvané Krausem do jeho pořadu kritizují Zemana

Praha /VIDEO/ - Pořad Show Jana Krause, v němž vedle hlavních hostů promluvily známé osobnosti ke svátku 28. října a který televize Prima ve středu neodvysílala, už lze zhlédnout na webu. Většina řečníků, mezi nimiž jsou bývalý politik Jan Ruml, dokumentaristka Helena Třeštíková, hudebník a bývalý politik Michael Kocáb, novinář Jan Macháček, socioložka Jiřina Šiklová nebo zpěvák Dan Bárta, kritizuje prezidenta Miloše Zemana, zejména v souvislosti s kauzou Jiřího Bradyho. Podle některých mluvčích Zeman ztrácí své voliče a není schopen vykonávat svou funkci.

Z Show Jana Krause 26. 10. 2016Foto: repro youtube.com

"Miloš Zeman ve své předvolební kampani sliboval, že bude stmelovat společnost, a ono to vypadá, že se mu to nakonec možná i podaří, že ji stmelí proti sobě. Podle všeho i ti, kteří mu jeho předvolební sliby uvěřili, se pomalu začínají od něho odvracet, protože se ztrapňuje už i před nimi," řekl zpěvák Dan Bárta.

Televize Prima pořad ve středu večer vyřadila z vysílání. Dnes uvedla, že ho uvede v upravené verzi z obav o vyváženost, tedy pravděpodobně bez úvodních sedmi minut se zmíněnými promluvami. "Doufám, že televize Prima to odvysílá tak, jak jsme jí to předali, protože pokud by do toho zasáhla, bylo by to v rozporu s naší smlouvou, kterou na výrobu pořadu s televizí Prima máme, a to by byla už cenzura," uvedl dnes Kraus ve svém prohlášení zveřejněném na YouTube.

Podle dnešního vyjádření televize může být pořad zveřejněn na webu, tam nepodléhá regulaci o televizním vysílání. Uvedla také, že tak má učinit Kraus. Podle něj ale smlouva mluví o tom, že tak lze učinit až po televizním odvysílání. Po vyjádření Primy ale pořad zveřejnil na webu celý.

Asi tři desítky osobností, které Kraus na úterní natáčení v pražském Divadle Archa pozval, byly přítomny jako publikum. Před samotným natáčením s Bradym, jeho příbuzným, ministrem kultury Danielem Hermanem a dalšími dvěma hlavními hosty, si desítka z pozvaných předávala mikrofon a krátce promlouvala k nadcházejícímu státnímu svátku.

"Chtěl bych popřát Miloši Zemanovi ke státnímu svátku, aby poslanci a senátoři v sobě vyvolali tolik síly a hlasovali prostým usnesením o tom, že prezident Zeman není ze závažných důvodů schopen vykonávat svoji funkci podle paragrafu 66 Ústavy. On se pak bude muset bránit u Ústavního soudu. Ale chvíli budeme mít od něj pokoj," řekl Ruml.

Kocáb vyzdvihl Hermanovo přijetí dalajlamy, přestože ministrovi podle něho Zeman vyhrožoval neudělením vyznamenání jeho příbuznému; Herman Bradyho na ocenění před měsíci navrhoval. Celá záležitost "kolem kupčení se státními vyznamenáními iniciovala narovnání páteře našich lidí… to je posun, který je úžasný a já jsem za to vděčný," řekl.

"Doufám, že letošní 28. říjen bude svědectvím toho, co kdysi říkal (americký prezident) Abraham Lincoln: že některé lidi lze obelhat vždycky, každého lze obelhat někdy, ale nelze všechny lidi obelhat vždycky," řekl ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Podle socioložky Jiřiny Šiklové je Zeman "starý muž, má právo na sebe upozorňovat".