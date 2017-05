Osobnosti regionů: Drsňák Sobotka? To mu nevěříme

Vyhazov Andreje Babiše z vlády byl správný krok, ale změnu v rázného politika premiérovi Bohuslavu Sobotkovi osobnosti regionů nevěří.

Ustál vládní krizi i ostudu s (ne)demisí vlády na Pražském hradě, při které mu navíc prezident Miloš Zeman mířil hůlkou do obličeje. Při veřejných vystoupeních působil nezvykle odhodlaně a ministra financí Andreje Babiše nakonec dostal z vlády, aniž by při tom padl celý kabinet.

Deník zajímalo, co si o náhlé proměně předsedy vlády Bohuslava Sobotky v rázného politika myslí osobnosti v regionech i běžní lidé. Oslovil proto více než půl tisícovky panelistů Deníku a zároveň zadal agentuře Sanep výzkum na reprezentativním vzorku 2295 respondentů.

Jak Sobotka dopadl?

Nerozhodný politik

Pochvalu si od obou táborů vysloužil za odvolání Babiše. Za dobrý krok to považují skoro tři čtvrtiny regionálních osobností i nadpoloviční většina lidí oslovených Sanepem.

V dalších hodnoceních už nebyli k premiérovi tak vstřícní.

Přeměně Sobotky v rozhodného politika nevěří přes 58 procent panelistů. Dvě třetiny běžných lidí ho nadále považují především za nerozhodného politika.

Vstříc prohrané bitvě

A co navíc: osobnosti i další občané v regionech si o něm myslí, že není dobrým předsedou vlády České republiky.

Většina panelistů Deníku by ho přesto vyslala do podzimních parlamentních voleb jako lídra ČSSD. Nicméně stranu povede do předem prohrané bitvy.

Že by snad sociální demokracie mohla zvítězit, si myslí jen necelých 17 procent osobností v regionech a 12 procent respondentů z průzkumu agentury Sanep.