Ostrava má čtyřnásobného mistra světa v házení nožem

/FOTOGALERIE/ Texas patřil v éře Divokého západu k oblastem, kde bodné zbraně i tomahavky, létaly vzduchem vcelku běžně. Ale až letos se zde ve městě Austinu prosadil člověk ze střední Evropy, kde si na kovboje a indiány vždy jen hrávali, Adam Čeladín!

„Američané viděli moje videa a nadhodili, že by mě rádi přivítali u nich na závodech. Jasně, říkal jsem si, to asi žertovali … a na druhý den mi oznámili, že pro mě zajistili peníze na letenku, ubytování a startovné," popisoval osmadvacetiletý videoproducent z Poruby.

Ten začal s vrháním chladných zbraní před dvěma lety poté, co se seznámil s českou legendou v těchto disciplínách Josefem „Pepem" Smékalem z Havířova. „To je frajer! Učil jsem se od něho, k tomu sledoval i instruktážní videa a prakticky každý den trénoval," uvedl Čeladín.

Vrhat se podle něj dá vším, co má hrot. „Od hřebíku po špachtle. Ale kdo to myslí vážně, měl by mít nejméně tři stejné nože. Já je mám, udělané na míru kovářem. Stejně tak tři tomahavky," řekl s tím, že důležitý je kromě tréninku a správné techniky i dobrý učitel hodu nožem.

Jak to Čeladínovi díky „Pepemu" šlo, se přesvědčili letos nejprve v Itálii. Na světovém šampionátu získal zlato v disciplínách No Spin (bez otáčení nože) a Long Distance (hody na dlouhou vzdálenost). „Nejvíce jsem hodil 19,23 metru, to jsem měl slzy na krajíčku," líčil Čeladín.

A další dva mistrovské tituly přidal v Texasu, kde závody pořádala jiná organizace. „Bylo to opět v No Spin, kde nůž ani jednou z pětasedmdesáti hodů nespadl. A pak v instinktivním házení na tři cíle," upřesnil mistr světa, jemuž se dařilo i mezi amatéry ve vrhání tomahawkem.

Jeho tréninky, jak podotkl, probíhají převážně

v ostravských lesích. „Kdo má zahradu, má vyhráno. Já ne, takže si vyhledávám suché stromy a pařezy. Správný vrhač nehází na živé, zdravé stromy. A musí se snažit trefit, aby nehledal nůž půl hodiny v listí," zakončil Čeladín.