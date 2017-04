Ostrava: ráj značek a objízdných tras. Kdy a co se teď ve městě rekonstruuje?

/REPORTÁŽ, FOTOGALERIE/ Se začátkem jara příchod klidu a pohody? Jistě, tedy pokud se zrovna nevydáte na ostravské silnice. Stoupne-li rtuť teploměru ke dvaceti stupňům, roste dopravní značení v ulicích jako houby po dešti.

Když jsme se na „silniční inventuru" vydávali loni, hopsali jsme jako starý trabant. Tu plyn, tu brzda, tu plyn, tu brzda.

Byť i pro letošek bude na silnicích ještě jistojistě veselo, nervy zatím pocuchané nemáme. Výsledek? Ostrava je sjízdná.

Na staré a nevyhovující mosty v Plzeňské ulici na Jihu zatím nadávají spíše cestující ve veřejné dopravě. Řidiči v dopravní špičce si zde ale asi také pískat nebudou. Provoz svedený v každém směru do jednoho jízdního pruhu a xkrát regulovaná rychlost dokážou vykouzlit pěknou „husťárnu" i krátce před polednem.

Bez komplikací je to nedlouho poté i v Porubě. V podstatě každé druhé auto jedoucí po Opavské ulici od Globusu sice bliká a chystá se odbočovat k fakultní nemocnici, po podivných manévrech ale pokračuje dál. Tudy cesta nevede.

Avizovanou objízdnou trasu vedenou po Bílovecké však řidiči nevyužívají. Při prvních příležitostech mizí ve vedlejších porubských uličkách a „klestí" si cestu k Hlavní třídě. Kam dál, ví jen Bůh. V konečném důsledku jsme tak jediní poctivci na objízdné Bílovecké my sami. Ve špičce, to už bude jiná…

V Rudné ulici už řidiči s plynulým průjezdem ani moc nepočítají, tudíž je zde nemá co zaskočit. Co však ano, to je velké množství opravdu drobných a možná i chvilkových uzavírek napříč městem. Ty ale plynulosti provozu nijak nebrání. Na rozdíl od situace, která brzy nastane v Českobratrské ulici v srdci metropole.

Za necelé dva týdny se z centra na most Pionýrů nedostane jediné auto, a až k tomu od poloviny května přibude rekonstrukce téže ulice už od křižovatky s Nádražní (pro kterou se dopravní omezení právě připravují), bude ještě pěkně veselo. Takže vítej, jaro!

Kdy a co se v Ostravě rekonstruuje?

V SOUČASNOSTIdo 15. dubna: ulice 17. listopadu

do 31. května: Opavská ulice u Globusu

do 31. srpna: most přes Odru v Rudné ulici

do 4. září: Havlíčkovo nábřeží

do 30. listopadu: mosty v Plzeňské ulici

do 1. prosince: estakáda Českobratrské ulice

do 31. prosince: mosty v Rudné ulici v Porubě



PŘIPRAVUJE SEod května: Českobratrská ulice (Nádražní Sokolská)

o letních prázdninách: Koblovská ulice

termín neznámý: průtah Dolní Lhotou