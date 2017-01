Ostravská ČSSD páchá harakiri. Uvnitř strany zuří mocenský boj

Trpělivost a pokora nejsou vlastnosti, kterými oplývají špičky ostravské ČSSD. Zbrklým bojem o moc a místa na kandidátce do parlamentu poškozují celou stranu.

„Když je více prdelí než židlí, tak začíná mela."

Tímto příměrem komentují současnou situaci v ostravské ČSSD někteří její členové, které Deník oslovil, aby detailněji rozebral to, co se právě děje v dříve nejsilnější partaji v regionu.

Jak se tedy věcí mají? Zneplatněná listopadová konference ostravských sociálních demokratů a veřejně propírané hádky o to, jestli je tedy šéfem této buňky stále Lumír Palyza, nebo nově „zvolená" Jana Vajdíková, jsou jen základní problémy, které nyní vypluly na povrch.

Celé pozadí boje o moc je mnohem složitější a napjatá situace mezi přáteli, jak se sociální demokraté oslovují, v Ostravě bublá už řadu let.

Cesta k současné krizi totiž začala už před parlamentními volbami v roce 2010, kdy se výrazně o slovo přihlásil tehdy třiadvacetiletý Adam Rykala z Ostravy-Jihu.

Ten si tehdy upevnil pozici ve straně díky takzvané létající klice neboli účelovému přesouvání členů mezi místními organizacemi. Ti mu zajistili potřebnou podporu a tím i místo na kandidátce, které z něj rázem udělalo nejmladšího poslance.



2010 TADY ZAČAL PÁD ČSSD. Adam Rykala (v popředí) při sledování výsledků parlamentních voleb . Na snímku s ním jsou Radim Lauko (v obleku), Jiří Srba (stojící uprostřed) a Aleš Boháč (v červeném). Foto: Deník/Miroslav Kucej

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že všichni tehdejší Rykalovi parťáci z řad mladých sociálních demokratů, kteří šli nahoru spolu s ním a dostali se tak na různé posty v Ostravě, už jsou v současnosti mimo hru a bez stranické legitimace.

U předčasných parlamentních voleb v roce 2013 proto Rykala vsadil na jinou kartu na spojení se silným hráčem z Poruby Lumírem Palyzou. Spolu už vyšachovali všechny nepohodlné spolustraníky v čele s tehdejším primátorem Petrem Kajnarem.



V ROCE 2012 měla po vyhraných krajských volbách ČSSD důvod k oslavě, od té doby ale stranu „zabíjí" stálé sílící vnitrostranické boje o moc. V nich vynikají především Adam Rykala (zcela vpravo) a Lumír Palyza. Jejich nechutné praktiky odnesl třeba i koncem ve straně bývalý primátor Ostravy Petr Kajnar (druhý muž zprava). Foto: Deník/Pavel Sonnek

Pevná vláda nad ostravskou sociální demokracií jim ale začala skřípat postupně s tím, jak oslabovala pozice Lumíra Palyzy.

Ten se totiž v roce 2014 nestal primátorem, ale „jen" prvním náměstkem, rok nato pak po převratu na radnici přišel i o tento post.

Svůj sešup završil loni jako volební manažer ČSSD v krajských volbách, ve kterých jeho strana i přes masivní kampaň „vyhořela" a nenaplnila tak očekávání.

Rykala proto nelení a z této situace chce vytěžit pro sebe co se dá, protože volitelných míst na parlamentní kandidátce bude letos méně než dříve.

Palyza se ale rozhodně nezvdává a snaží se držet pozici přes krajského šéfa ČSSD Miroslava Nováka a také přes pražské vedení strany. Ostrý boj bývalých „přátel" začal a bude mít pokračování.



SILNÁ DVOJKA Z PORUBY. Lumíra Palyzu (vpravo) podporuje v probíhající válce o moc uvnitř ostravské ČSSD i bývalý hejtman Miroslav Novák.

„Lubomír Zaorálek bude jednička kandidátky, to je jasné, protože nikdo lepší a zkušenější tady není. Další místa obsadí lídři jednotlivých okresů kraje, kteří podle současných preferencí mají ještě šanci na zvolení. Ti další už budouv nejisté pozici, proto nechce být v Ostravě dvojkou ani Rykala, ani Palyza," shodují se zdroje Deníku, kterým vadí, že současná vyostřená pozice vrhá špatné světlo na celou ČSSD.

Současné boje o moc v ostravské ČSSD kritizuje i krajský šéf strany a exhejtman Miroslav Novák.

„Vidím v tom nevyzrálost některých našich členů, nechápu tohle chování. Boj o místo na kandidátce do parlamentu si měli nechat na březnovou okresní konferenci, kde by se při hlasování ukázalo, kdo má jakou sílu a jak si stojí. Těmito kroky na sebe jen zbytečně negativně upozorňují a poškozují tím celou stranu," konstatoval Novák.

Názor politoložky Jiřiny Pavlíkové

„Přetahují se jako děti na písečku"

Podle politoložky Jiřiny Pavlíkové už v ostravské ČSSD naplno propukl boj o místa na kandidátce pro podzimní parlamentní volby.

Kvůli tomu některé nejasné kroky místních sociálních demokratů v lepším případě připomínají známou pohádku o pyšné princezně, kde král říká: „Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsme slíbil." „V tom horším a přesnějším příkladu jde spíš o to, že hlavní protagonisté Lumír Palyza a Adam Rykala se teď přetahují o vliv jako děti na písečku. Škodí tím přitom celé straně. Přes vidinu svého osobního prospěchu to ale zřejmě nevidí. Nejsou to přitom žádní nováčci, ale zkušení političtí hráči, takže nerozumím jejich krátkozrakému počínání," vyjádřila se Jiřina Pavlíková s tím, že nelze spoléhat na to, že voliči na tyto věci do podzimu zapomenou. „Podle mě bude té špíny na povrch vyplouvat ještě více, až se budeme divit i ušima. A voliči nejsou slepí a hloupí, aby to neviděli a nepamatovali si," doplnila ještě politoložka.

Poznámka šéfredaktora Deníku Martina Plevy

Nenasytní mocí aneb Kdo s koho?

Spojení čerta s ďáblem připomínala vždy spolupráce Lumíra Palyzy s Adamem Rykalou v ostravské ČSSD. Dokud běžely jejich dohody (snad i podepsané krví) tak, že z nich měli prospěch oba, panoval klid zbraní. Jenže časy se mění, další volby se blíží a klesající preference ČSSD v nich vyvolávají vlny nepříjemné nejistoty. Přišel tedy čas na nelítostný souboj obou pekelníků.



Palyza bez primátorského řetězu a navíc viněný jako volební manažer z neúspěchu ČSSD v loňských krajských volbách teď působí pro mnohé nepohodlně. Chtěl by zpět na výsluní, ale možností, jak se tam dostat, ubývá. Křeslo v parlamentu by mohla být jedna z nich… Jenže toho se nechce vzdát Rykala, jenž se postupem let vypracoval na zkušeného politického šíbra, který se v boji o moc nebojí žádného kroku.



Kdo s koho? To je po prvním kole šarvátek otázka, která zůstává zatím bez odpovědi. Že to ale ještě bude ostrý souboj, je jasné. Stejně jako to, že bude na povrch vyplouvat špína, která neunikne ani voliči. Možná tak kýžené křeslo v parlamentu, kvůli kterému se jistojistě budou bodat i pomyslné dýky do zad, nezbude ani na jednoho z nich. Vždycky totiž platilo, že když se dva perou, třetí se směje…

Kdo je kdo v ostravské ČSSD?

LUBOMÍR ZAORÁLEK

Ministr zahraničí a zkušený politik Lubomír Zaorálek by měl být podle všech předpokladů jedničkou krajské kandidátky ČSSD pro podzimní parlamentní volby. Kdyby ho Rykala nebo Palyza z této pozice vyštípali, byla by to jistojistě cesta do propadliště dějin nejen pro ostravskou ČSSD, ale i pro tu krajskou.

MIROSLAV NOVÁK

Exhejtman a krajský šéf ČSSD dlouho nechával „hochy" v Ostravě, ať si dělají, co chtějí, když mu oni na oplátku dávali podporu jako hejtmanovi i přes negativní spojitosti s propíranou kauzou Dědic. Nakonec mu ale přerostli přes hlavu! Protože sám do parlamentu kandidovat nechce, jeho současné kroky vedou k podpoře Palyzy, ke kterému má blízko z dob společného bydlení a pak i vládnutí v Ostravě-Porubě. Otázka je, jestli už Rykalu nepustili příliš daleko a jestli proti němu ještě něco zmůžou.

ADAM RYKALA

Třicetiletý poslanec z nejlidnatějšího ostravského obvodu Jih naskočil do ČSSD v osmnácti letech a od té doby se hlava nehlava dere nahoru. Vypadá sice, jako by neuměl do pěti napočítat, ale politikaření mu jde na výbornou. Říká se o něm, že za těch více než deset let ve straně už kvůli svému prospěchu podrazil snad úplně všechny „přátele" z ostravské sociální demokracie. Najde se někdo, kdo mu to jednou spočítá?

LUMÍR PALYZA

Obrovská touha stát se primátorem se mu stala osudnou. Před třemi lety se mu málem životní sen splnil, nakonec ale ostrouhal a musel se spokojit s funkcí prvního náměstka. Politické kuloáry dodnes baví historka, kdy si politik z Poruby tajně zkoušel nasadit primátorský řetěz. Ačkoliv jeho hvězda čím dál víc vyhasíná, je jasné, že se tento „profesionální politik" bez boje nikdy nevzdá. „Uklidit" ho do parlamentu tak sice může být pro ČSSD řešení, jak mu „poděkovat", přesto se dá přepokládat, že by se z této trafiky stejně chtěl do Ostravy jednou vrátit.