Ostravské poučování Pražáků: chyba už v „zásadním" slově!

/FOTOGALERIE/ Baník a jeho fanoušci, Jarek Nohavica a jeho písně. Stodolní ulice a její pověst. Víceméně na tom stavějí autoři webu, jenž si utahuje z mluvy i života v moravskoslezské metropoli.

Univerzálním ostravským oslovením je proto na portálu www.cilivcil.cz výraz Pyčo, který je zde s dalšími slovy využíván i v příkladových spojeních (Bo, pyčo!, Bacha, pyčo, ďura!, Hej, pyčo, rožni!). Sami reagující čtenáři ovšem upozorňují pisatele, že dělají chybu, neboť uvedené slovo skandují i sami baníkovští chuligáni s měkkým i.

„Nevim, kery odbornik na ma na starosti ten slovnik, ale je to dost neostravske. Pyča je spatně, vždycky s měkim i. Spojeni to si neexistuje. Vždycky: ty zje, kaj zje… Kaj deš? Kokotina, vždycky: kaj ideš? A co ty čarki nad pismenama? Ty se v ostravštině vubec nepouživaju. Běż s tim do dupy, cype…" vzkazuje reagující čtenář Petr Švrček.

Otakar Žurek upozorňuje, že „kurva" není v Ostravě sprosté slovo: „Příklad? Manželka se ptá manžela: Máš mě ještě rád? Odpověď: No kurva!"

CO NA TO ODBORNÍK?

Univerzitní docentka z katedry českého jazyka Eva Jandová má poněkud kulantnější připomínky: „Bebechy označují spíše jenom věci, nikoliv nepořádek, jak je na webu uvedeno. Pro ten užíváme výrazy binec nebo burdel. U některých příkladů se objevují dlouhé samohlásky, které by tam být neměly."

K chacharovi upřesňuje, že to rozhodně není jen příznivec FC Baník Ostrava, nýbrž označení pro muže či chlapce provádějícího špatnou až kriminální činnost. „Dříve se chachar říkalo každému muži, to se dnes už nepoužívá," líčí Jandová.

Ta jako ostravská rodačka samozřejmě veškeré výrazy ve slovníku s názvem „23 základních slov z Ostravštiny pro všechny Pražáky" zná. „Ano, mluva je zde poněkud rázovitá. Částečně odráží místní dialekt, částečně je obhroublá. Jadrná je snad v důsledku zdejších chlapských povolání horníků a ocelářů a myslím si, že některé původně vulgární slova řada uživatelů jako vulgarismy nepociťuje," tvrdí odbornice na český jazyk.

I termín „pyčo" ve správném podání podle ní dnes slouží v Ostravě spíše jako výplňkový. „Jenom mne osobně trošku zarazí, když ho uslyším z úst křehké mladé dívky," říká Jandová.

AUTOŘI

S autory webu www.cilivcil.cz se spojit nedaří, kontakt na ně chybí. Na svém portále každopádně ještě zveřejňují „17 důvodů, proč by chtěl v Ostravě žít každý", přičemž tím posledním je podle nich „Bo, pyčo!".

To primátor města Tomáš Macura má jiný názor: „Já pozitiva života v Ostravě vidím úplně jinde a budu rád, když si lidé pro život u nás najdou své vlastní důvody. Podstatné je, aby odtud už neodcházeli a naopak přicházeli noví."

Zajímavosti: proč bydlet v Ostravě? - v žádném jiném městě neuvidíte vzduch

- Ostrava je ráj svalnatých chlapů, bodejť, všichni tu fandí Baníku, a tudíž potřebují pořádná kladiva

- i proto ušetříte za vstupenky na box a všeliká bojová umění, stačí vyjít na Stodolní, pro ránu se tu nejde daleko a občas vás dokonce vezmou do kola

- druhou a mnohem pestřejší zoo máte v hromadné dopravě, tolik exotických druhů nemají ani v Troji

- za čas budete mluvit tak kratce, že si vás budou vozit do Prahy na ukázky a možná po vás skočí i nějaké to rádio



Perličky ze slovníku

bulat = nepřijít do práce, do školy, pražsky „zatáhnout", druhý význam je nebýt stabilní, použití ve větě: Tu zkoušku sem včera vybulal! nebo Však se úplně bulaš, pyčo!

chuj = blbec, debil, nemusí být nutně hanlivé, použití ve větě: Ty si ale chuj!

Bazaly = nejkrásnější stadion na světě, použití ve větě: Sem potkal Nohavicu na Bazalech.

Jarek = Jaromír Nohavica, použití ve větě: Však lístky na Jarka už sou v dupě.

grcat = zvracet, použití ve větě: On byl tak najebaný, že mi pogrcal koberec.



Více na www.cilivcil.cz