Strašidelně prázdný věžák uprostřed Ostravy aneb Na návštěvě v mrakodrapu

/FOTOGALERIE, ANKETA DENÍKU/ Komunisté chtěli světu dokázat, že umí stavět i mrakodrapy… A výsledkem je další z ostud Ostravy. Stojí v Ostrčilově ulici č. 2691/4. Pravidelný návštěvník dvaadvacetipodlažního objektu je momentálně jen Stanislav Odstrčil, správce bytového fondu centrálního obvodu.

Návštěva ve věžáku, jak se také stavbě říká, začíná u zadního vchodu. Proč spouštět automatické přední dveře lítačky které se zavřely za posledními nájemci v roce 2013?

Považujete mrakodrap v Ostrčilově ulici za ostudu Ostravy?

Na recepci to nicméně ještě teď vypadá, že si vrátný kamsi odskočil. Zůstává tu kniha návštěv s posledními zápisy i nevyzvednutá pošta. Obojí z října zmíněného roku.

NUTNÉ KONTROLY

„Až nahoru se nesmí," vrtí hlavou Odstrčil s tím, že všechna patra jsou víceméně stejná. Tedy čtyři třípokojové byty (věžák měl totiž původně sloužit k normálnímu bydlení) na poschodí předělané na kanceláře. Vše strašidelně prázdné, někde napůl či zcela stažené žaluzie. Pootevírané dveře a klíče v zámcích. Světla na schodišti nesvítí, výtahy nejezdí.

„Ve čtrnáctém poschodí je mříž. Výše je už vstup skutečně přísně zakázán," tvrdí správce s odkazem na rozhodnutí hasičů a statiků.

První to oddůvodňují požární bezpečností, druzí obavami o možné neprokázané, avšak ani nezkoumané porušení statiky objektu.

V horních patrech, které se podle pamětníků ve větru kymácejí, se provádějí nutné kontroly.

„Víme, že střechou nezatéká. Na druhé straně jsou ale v provozu dvě čerpadla ve sklepě, od prvopočátků se tam tlačí spodní voda," pokračuje Odstrčil s tím, že náklady na roční konzervační režim v ostravském mrakodrapu vyjdou obvod na padesát až šedesát tisíc korun. Na elektřinu nicméně zůstává napojen, jezdily by i výtahy kdyby se udělaly revize.

„Narušení tohoto objektu nám z městské policie za poslední půlrok hlásili jen dvakrát," podotýká správce docházející zde každý týden. Službu, která dům fyzicky hlídala, zrušili. Byla zbytečná. Do doby, než se úřad Moravské Ostravy a Přívozu rozhodne, co učiní dále s věžákem, uvnitř Odstrčil uslyší pouze pípání elektronické požární signalizace a alarmu.

Trable od samého začátku

Nejvyšší ostravský dům a třetí nejvyšší stavbu (po Nové radnici a věži Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovice) vybudovali v letech 1965 až 1968. Původně měl skutečně sloužit k bydlení a každá ze čtyř bytových jednotek na patře byla vybavena toaletou a koupelnou s vanou.

Když se zjistilo, že má technické problémy, předělali ji na kancelářskou budovu, byť se kvůli dvěma malým výtahům nehodila „pro styk s veřejností". Sídlila zde, již v 90. letech, mimo jiné redakce TV Nova či pobočka Romské občanské iniciativy. Horšící se stav budovy zapříčinil její postupné uzavírání. Nejprve od 14., pak od 10. a nakonec od 6. poschodí výše. V roce 2013 byl mrakodrap znepřístupněn.

Cíl úřadu nájemní bydlení

Petra Bernfeldová coby starostka Moravské Ostravy a Přívozu si nejprve zavzpomínala, jak v jedenáctém patře věžáku působila v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Poté přešla na záměry obvodu: „Z původních dvaceti tisíc bytů nám jich zbylo šestnáct set. S tím strukturu a skladbu obyvatel moc neovlivníme. A protože je zde hlad po nájemním bydlení, rádi bychom k tomu využili i tuto lokalitu."

Varianty zmínila dvě snížení mrakodrapu na nejméně deset pater s rekonstrukcí na byty, anebo demolice a nová výstavba obytného domu. Centrální obvod si věžák „nechal svěřit" od magistrátu právě proto, aby problémy s tímto objektem pro jednou vyřešil. V současnosti zadal zpracovávání projektové dokumentace.

Považujete mrakodrap v Ostrčilově ulici za ostudu Ostravy?

Oldřich Bartoníček, 53 let, Ostrava:

Kolem mrakodrapu chodím padesát let. Za ostudu Ostravy ho nepovažuji a nijak mi nevadí.

Nikol Vytasilová, 18 let, Ostrava:

Momentálně ano. Kdyby to ale město opravilo, mohla by to být moderní evropská stavba.

Julij Skytalynskyj, 45 let, Ostrava:

Ano. Postavili ho s chybnou statikou. Za druhé se chvěje. Všichni z toho už odešli. Město asi na opravu nemá, a tak se s tím nic neděje.

