Osvojení dětí homosexuálními páry podporuje jen čtvrtina lidí

Praha – Gayové a lesby nemohou požádat o osvojení biologické dítě svého registrovaného partnera. Nedávno vláda ale schválila novelu zákona o registrovaném partnerství, která by jim to měla umožnit. Agentura Sanep proto pro Deník zpracovala exkluzivní průzkum, ze kterého vyplynuly překvapivé výsledky. Zhruba 37 procent lidí by novelu nepodpořilo. Ztotožňují se tak s názorem senátora Jiřího Čunka (KDU-ČSL).

„Stát má podporovat především rodinu. Jsem přesvědčen, že stejnopohlavní výchova k podpoře rodiny nevede. Pokud dítě vychovávají dva muži nebo dvě ženy, zprostředkovávají mu jiné hodnoty než heterosexuální pár. Život samozřejmě může přinést zvláštní situace a někdy to jinak nejde. Ale jsem proti tomu, abychom kvůli tomu upravovali zákon," říká Jiří Čunek. Proti tomuto zákonu se ostře vyhrazuje také sociálnědemokratická poslankyně Pavlína Nytrová, která je iniciátorkou petice proti zákonu adopce dětí pro homosexuály. „Homosexuálové se budou snažit zrealizovat sex s dětmi," prohlásila. Podle průzkumu společnosti Sanep pokládá tento názor za scestný 34 procent lidí. Souhlas s osvojením vyslovilo 27 procent dotázaných. Čtěte také: Vyrůstá u homosexuálů. Šestiletá Agnes má místo nefunkční rodiny dva tatínky Jejich názor reprezentuje v poslanecké sněmovně poslankyně Radka Maxová (ANO). „Chci, aby děti ve stejnopohlavních párech měly stejná práva, jako mají děti v heterosexuálních párech. Aby měly právo na výživné, pokud dojde k rozpadu registrovaného partnerství, aby měly právo dědit v první vlně, a ne až v té druhé nebo aby měly právo na informace," vysvětluje Maxová. Ta je předkladatelkou poslanecké novely, která navrhuje v podstatě totéž co novela vládní. Komunita leseb a gayů tak teď má dvě želízka v ohni. Čtěte také: DVA POHLEDY: Lesby a gayové. Dát jim dítě, nebo nedat? Senátor Čunek ale doufá, že sněmovna zákon nepodpoří. „Taková věc musí nutně poznamenat vývoj dětí. Pro stát to má vážné a velmi nepříznivé následky," řekl. S jeho názorem v podstatě souhlasí i průzkum agentury Sanep. Už v červnu ale přineslo vlastní čísla Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jehož údaje od Sanepu výrazně liší. Osvojení dětí partnera nebo partnerky by podle CVVM podpořilo 62 procent dotázaných.

