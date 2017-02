Otec chlapce, kterého zabili psi: Myslel jsem si, že nebezpečí nehrozí

Pětapadesátiletý otec pětiletého dítěte, které loni v září v Lužci nad Cidlinou usmrtili psi, byl přesvědčený, že od smečky osmi psů synovi nehrozí žádné nebezpečí. Otec to dnes řekl u Okresního soudu v Hradci Králové. Z usmrcení z nedbalosti je kromě něj obžalovaný také devětadvacetiletý majitel několika psů Pavel Horna. Oběma mužům hrozí v případě prokázání viny až šest let vězení.

Podle spisu otec dítěte 18. září ponechal syna bez dozoru na zahradě, kde bylo osm psů různých plemen, například tři feny belgického ovčáka. Psi cíleným útokem dítěti způsobili rozsáhlé zranění na krku, kterému chlapec i přes pomoc záchranářů podlehl. Majitel podle obžaloby psy řádně nezajistil a ponechal je volně pobíhat po zahradě, kde bylo malé dítě.

Pětapadesátiletý otec chlapce dnes s pláčem popsal, že si k domu Pavla Horny přijeli půjčit vozík za auto. "Psi nás znali, chodili okolo nás, začal jsem montovat značku na vozík, já jsem na něj koukal, syn byl vedle mě. Syna to přestalo bavit, zeptal se mě, jestli může jít za pejsky, já mu řekl, běž," řekl otec. Později chlapce viděl, jak hází psům klacky a hladí je.

"Vozík jsme odtlačili k autu, připevnili jsme ho. Mohlo to trvat minutu dvě. Vrátili jsme se k brance a syna jsme neviděli, volali jsme ho, neozýval se. Došli jsme ke kotcům a viděl jsem tělíčko v příkopu, strašně jsem zařval a běžel jsem tam, kolem se pohybovali psi, ale žádný náznak agrese," řekl muž. Podle něj byl chlapec po celou dobu v doslechu, žádný křik ani štěkot psů však neslyšel.

Muž dnes řekl, že se mu po smrti syna zhroutil svět. "Stalo se to, co se stát nemělo, strašně lituji, že jsem tam vůbec šel, je to shoda šílených náhod. Byl jsem přesvědčený o tom, že tam nehrozí žádný nebezpečí, přes 40 let dělám kynologii, syn ty psy znal od malička," řekl muž.

Uvedl, že situaci tehdy vyhodnotil jako zcela bezpečnou. "Neměl jsem sebemenší důvod těm psům nedůvěřovat, bohužel se stalo, co se stalo," řekl otec dítěte. Podle muže se syn zřejmě běžel schovat. "Myslím si, že kluk zakopnul, způsobil si ránu na čele a pes se v obraně ohnal. Pes v normální situaci dítěti neublíží, pokud není nervově vyšinutý jedinec," dodal.

Obžalovaný Horna dnes u soudu řekl, že jeho psi nebyli agresivní. Připustil, že se psi několikrát dostali na pozemek sousedky a že pes jeho kamarádky v minulosti napadl psa ze sousedství. K tragédii dnes Horna vypověděl, že se chlapec pohyboval s otcem, při montáži vozíku o něm neměl přehled. Horna po incidentu své psy odvezl na jiný pozemek, u domu zůstávají pouze psi přítelkyně. Ta dnes u soudu řekla, že všichni psi se k dětem chovali dobře. "Proto vůbec nechápu, co se stalo," řekla svědkyně.

Soud dnes pokračoval ve výslechu svědků, například Hornova sousedka vypověděla, že na ni psi opakovaně útočili. "Kdybych neutekla a nebránila bych se, tak by mě napadli. O všech útocích jsem souseda informovala," řekla svědkyně. Předseda senátu David Schmuck dnes novinářům řekl, že hlavní líčení bude kvůli výslechu znalkyně odročené na další termín.

