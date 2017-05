Otec doufá, že ústavní soudci zachrání jeho syna před sektou

Sedmiletý chlapec zatím nic netuší, ale o jeho dalším osudu dnes rozhodne Ústavní soud.

Dítě bude vychovávat buďto matka, která je členkou ortodoxní židovské sekty a bydlí ve Francii, anebo otec. Ten už dva roky bojuje o to, aby jeho syn mohl žít v Praze jako jeho vrstevníci – tedy studovat přírodní vědy, používat telefon nebo počítač, což sekta zapovídá, a být v kontaktu se světem lidí z jiného než ultraortodoxního židovského světa.

Zlom v životě chlapce nastal v roce 2015. Pražský rabín Jair Jerochim tehdy pobýval kvůli práci s rodinou ve Francii. Manželé se ale měli přestěhovat zpátky do Česka, aby jejich syn mohl docházet do české školy a měl nablízku širší rodinu. Jerochimova manželka však v té době podlehla vlivu sekty a stěhování odmítla. „Rozhodla se zůstat ve Francii a několik měsíců chlapci znemožňovala kontakt s otcem. Dítě vychovávala v extrémně přísných podmínkách," říká advokátka Ivana Spoustová, která v kauze zastupuje otce. Jairu Jerochimovi se nakonec podařilo chlapce do Česka odvézt. Okamžitě požádal české úřady o pomoc a ochranu.

Jak zatím reagovaly české soudy? Vyřešte si rodinný spor ve Francii. Tam by ale hrozilo, že matka bude dítě izolovat v sektě. Nepomohly ani soudy vyšší instance.

A tak se případ s podporou Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí dostal až k Ústavnímu soudu. I díky tomu je chlapec stále ještě v Praze.

„Poslední dva roky žijeme v tak hrozném napětí, že se už bojíme doufat. Ale snad nám tentokrát stát opravdu pomůže a předchozí rozsudky zruší," řekl rabín Deníku. Matka nekomunikuje.