Otrava? Mezi Poděbrady a Nymburkem uhynuly v Labi metráky ryb

Nymburk, Poděbrady - Do Labe se pravděpodobně dostala škodlivá látka, která zlikvidovala ve vodě kyslík. Ryby se na hladině dusily.

Ryby bez známek života plovoucí na hladině. Další hejna ryb s vytřeštěnýma očima lapajícíma ze všech sil po troše kyslíku. U nymburské elektrárny obrovský kapr bojující o prodloužení svého na první pohled dlouhého rybího života.

Takové scény byly k vidění od čtvrtečního večera u Poděbrad a v pátek v Nymburce. Do Labe se zřejmě kdesi v Poděbradech dostala škodlivá látka, která způsobila výrazný úbytek kyslíku ve vodě. V důsledku toho začaly hynout ryby ve velkém.

Jedním z prvních, kdo celou situaci monitoroval a také ohlásil příslušným orgánům, byl zkušený hasič Jiří Vetešník. „V pondělí navečer se první uhynulé ryby objevily v Poděbradech. Po proudu se pak celá situace přenesla do Nymburka. Je evidentní, že se do Labe dostala nějaká škodlivá látka, velmi pravděpodobně z nějaké firmy v Poděbradech, která to celé způsobila," řekl Vetešník.

Na Labi se tak proháněl mimo jiné policejní člun. Hasiči se ze břehů i z ostrůvků u elektrárny pokoušeli vodu okysličit pomocí vhánění nových proudů a snahou o co největší promíchání vody. „V tuto chvíli by nejvíce pomohlo, kdyby začal foukat vítr, který by vytvořil vlny a začalo pršet," konstatoval Vetešník.

Případem se zabývá také nymburský odbor životního prostředí. „Na místě byla pracovníkem vodohospodářské laboratoře změřena koncentrace kyslíku ve vodě, která byla podlimitní oproti normálnímu stavu. HZS zahájil provzdušňování, díky kterému došlo během dopoledních hodin ke zlepšení. Situace bude dále sledována," uvedla vedoucí odboru životního prostředí Michaela Havelková.

Už ve čtvrtek večer byli v Poděbradech také odborníci z laboratoří v Kamenici, kteří odebrali vzorky vody a pokusí se určit látku, která situaci způsobila. Na výsledky jejich měření se čeká.

První měření, která provedli zástupci odboru životního prostředí, měla pouze určit míru kyslíku ve vodě. Jejich výsledky už Nymburský deník zná. V Labi mezi Poděbrady a Nymburkem se pohybovala naměřená hodnota na čísle 1,4 miligramu kyslíku na litr vody. Přičemž podle oficiálních tabulek při současné teplotě a tlaku vzduchu by se množství kyslíku mělo pohyboval mezi čísly 9 a 10 miligramů. Je tedy patrné, že kyslíku je ve vodě minimum.

Kardinální otázkou zůstává, proč k takovému stavu došlo. Někteří poukazují na nedostatek deště a možné špatné klimatické podmínky. To však Jiří Vetešník prakticky vylučuje. „Je nízká teplota vzduchu, deště jsme tu v posledních dnech zaznamenali také. Podle mého je jedinou možnou příčinou vypuštění škodlivé látky, zřejmě z nějaké firmy v Poděbradech," říká Vetešník.

A ve svých úvahách jde ještě dál. „Obdobná situace se tu přibližně ve stejných datech odehrála i v předchozích letech. Myslím, že by si příslušné orgány měly zjistit, ve kterých firmách v Poděbradech dochází touto dobou k nějaké pravidelné údržbě, při níž může dojít k úniku látek, které situaci způsobují," uvedl zkušený hasič.

Kromě hasičů a policejního člunu řešili situaci na břehu také členové místní rybářské organizace. Podle prvních odhadů uhynulo v důsledku stávající situace kolem 5 metráků ryb.

Policisté se zatím oficiálně případu nevěnují. Podle slov jejich mluvčí Petry Potočné čekají na příslušný podnět, který by měl vzejít z šetření odboru životního prostředí. „Případem se začneme zabývat ve chvíli, kdy dojde k podezření, že došlo k úmyslnému poškození životního prostředí. Zatím se tak nestalo," řekla Potočná.