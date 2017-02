Otřes mozku a prasklá lebka: seniorka zaplatila účet za ledovku na chodníku

K úrazu přišla na Horní Vsi v Chomutově, která je oblíbenou lokalitou poblíž centra. Teď zvažuje, že podá stížnost na magistrát.

„Moc vám toho neřeknu, protože jsem byla v bezvědomí," ozývá se z gauče, kde má pohodlně ustláno Jana Červená. Dlaň si co chvíli přikládá k čelu. „Bolí mě hlava a motá se mi, cítím se mizerně," vysvětluje 74letá žena, která utrpěla otřes mozku a na třech místech má prasklou lebku. Upadla totiž na namrzlém chodníku na Horní Vsi.

„Šla jsem z pošty z Jiráskovy ulice směrem do Husovky a nedošla jsem. I když jsem šla pomalu, bylo mi to houby platné. Na křižovatce před vietnamskou večerkou jsem sebou lupla. Byla tam hromada sněhu a chodník samá ledovka," líčí paní Červená.

Co se dělo v příštích minutách, si nepamatuje, protože kvůli ráně do hlavy upadla do bezvědomí. Nohy se jí svezly do silnice a z pravého ucha jí vytékala krev. Takto ji našli dva muži a jedna žena, kteří přiběhli, aby seniorce pomohli a přivolali záchranku.

Následně lékaři zjistili, že má žena kromě těžkého otřesu mozku frakturu spánkové kosti, temena a pravého zvukovodu. Úraz utrpěla v pondělí 30. ledna, poté si pobyla několik dní na jednotce intenzivní péče a až na konci tohoto týdne ji propustili do domácí péče. V domku v Kostnické ulici se teď o ni stará dcera.

Ta je ráda, že vše neskončilo ještě hůř. „Víte, maminka nosí takovou velkou kožešinovou čepici, kterou nemám ráda a říkám jí kýbl. Teď jsem ráda, že ji ten den měla a přes ní ještě nataženou kapuci. Myslím, že zmírnila náraz. Nechci si ani představovat, jak by to skončilo, kdyby měla hlavu nechráněnou," zamýšlí se mladá žena, která se také jmenuje Jana Červená.

Ztratila čich, chuť a částečně sluch

I tak ztratila seniorka následkem úrazu čich, chuť a částečně sluch. Je otázkou, kdy se zhojí fraktury a odezní obtíže. „Když jsem se ptala doktora, říkal, že možná nikdy," pokrčila rameny paní Červená.

Dcera se teď pokouší najít trojici ochotných lidí, kteří její mamince pomohli a přivolali jí pomoc. „Potěšilo mě, že se o ni postarali. Ráda bych je našla, abych jim mohla poděkovat. Také jsme moc spokojení s tím, jak se o maminku krásně postarali v chomutovské nemocnici," je vděčná mladá žena.

Na špatný stav chodníků by ale chtěly obě důrazně poukázat a proto zvažují, že podají stížnost na magistrát. „Takto hrozně uklizené chodníky nepamatuji. I mladí lidé na nich padají. Chtěla bych, aby se město věnovalo, čemu má," vysvětluje Jana Červená starší, čeho chce docílit.

Místo chodníků kluziště

Se stavem chodníků nejsou spokojeni ani další obyvatelé Horní Vsi. Starousedlíci proto čistí chodníky před domem sami. Mnohdy se tam ohánění hrably a sekáčky lidé mezi sedmdesáti a osmdesáti lety. Například v Hornické ulici rozbíjel a shrabával zmrazky a zbytky sněhu Stanislav Ševčík. "Včera to tady posolili a jak to povolilo, říkala jsem muži, ať to jde odhrnout," okomentovala jeho manželka paní Marie Ševčíková s tím, že technické služby viděla za zimu v ulici dvakrát. "Podívejte se jak to vypadá, když se jde k Luně, tam si lidé akorát tak zlámou nohy," dodala.

Po ulicích se proto lidé posouvají s nejvyšší opatrností, přesto to leckdy není nic platné. Padají staří i mladí. "Zkuste sejít do Hálkovy ulice na parkoviště, je tam jedno velké kluziště. Mám dobré boty, a přesto jsem se tam dvakrát málem natáhla," líčí 35letá Iveta Fajglová.

"Před námi o víkendu padl u Luny pán, a to měl i hole na nordic walking," zmínila na sociálních sítích Lenka Fidrantová. "Říkal, že město je pojištěné a radši zaplatí, že to vyjde levněji než uklízet."

Technické služby údajně dělají, co je v jejich silách a při úklidu se přednostně věnují oblastem, které jsou nejvíc frekventované. Podle vyjádření magistrátu jsou veškeré kapacity v terénu. „Vzhledem k počasí ale nebylo a není možné zajistit úklid celého města tak, aby byly všechny silnice a chodníky očištěny na „asfalt"," vysvětluje mluvčí města Jan Rödling.

Magistrát eviduje za tuto zimu pět stížností kvůli úrazům na namrzlých chodnících. Situace Jany Červené město lituje. „Je nám velmi líto, co se paní stalo a přejeme jí co nejrychlejší zotavení," dodal mluvčí.

