Ovčáček potvrdil Zemanovu kandidaturu, kampaň půjde ze státních peněz

Představitelé Kroměřížské výzvy se dopisem obrátili na prezidenta Miloše Zemana, aby přijal účast v debatách s kandidáty, které signatáři budou pořádat ve všech regionech. První zahájí 26. března v Českých Budějovicích s Jiřím Pospíšilem, Petrem Kolářem, Pavlem Fischerem a Markem Hilšerem.

"Jiří Ovčáček mi odpověděl, že pan prezident s žádnou kampaní nepočítá, s občany se chce dál setkávat při svých výjezdech do krajů," sdělila na dotaz Deníku aktivistka výzvy z Vysočiny Hana Konvalinková. Hradní mluvčí tak ještě před dnešním setkáním Miloše Zemana s podporovateli na Pražském hradě nepřímo potvrdil, že Zeman bude svůj mandát obhajovat. A kampaň bude provozovat za státní peníze.

S účastí v debatách, které budou moderovat novináři, jimiž Zeman dle svého vyjádření "hluboce pohrdá" (v tomto případě Jindřich Šídlo, Petr Honzejk a politolog Lukáš Jelínek), hlava státu nepočítá.

Kroměřízská výzva je sdružení, které hledá budoucího prezidenta. Slovy Michaela Kocába "osobnost do hloubi duše oddanou principům liberální demokracie a lidských práv, prozápadně orientovanou, podporující soudržnost společnosti a sociální smír, morální autoritu s pozitivní osobní historií odhodlanou garantovat dodržování Ústavy ČR".

Signatáři výzvy mají obavy z vývoje nejen naší země, její možné oligarchizaci a obratu k Rusku a Číně. "Ohrožena je také Evropská unie, nikdo neví, co přinese Trumpova Amerika. O to důležitější bude, koho si zvolíme do čela státu," uvedl Michael Kocáb.

