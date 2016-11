Ovčáček: Volby v USA ukázaly, že lze porazit média a pseudoelity

Praha - Americké prezidentské volby ukázaly, že je možné porazit média a pseudoelity, uvedl na facebooku mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Výzvou k témuž v Česku v roce 2018 naznačil, že Zeman bude obhajovat funkci. Někteří čeští europoslanci uvedli, že po očekávaném vítězství Donalda Trumpa v USA musí větší díl odpovědnosti převzít Evropa.

Jiří OvčáčekFoto: Deník/Jeníček Luboš

"Normální Američané nám ukázali, že lze porazit mocenský konglomerát prolhaných médií a nabubřelých pseudoelit," napsal Ovčáček. "Dokažme i my v roce 2018, že umíme porazit souručenství médií a tzv. elit," dodal. Počátkem roku 2018 se v Česku uskuteční prezidentské volby.

Zeman před volbami Trumpa podpořil, když řekl, že pokud by byl americkým občanem, volil by ho. Opačně se v úterý večer vyjádřil šéf hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš. "Fakt nepodporuji Trumpa, i když mě k němu někteří mylně přirovnávají," napsal na twitteru. Po upozornění, že v minulosti říkal, že by ho volil, dodal, že jsou pro něj nepřijatelné Trumpovy výroky o ženách.

Europoslanec ANO Pavel Telička na twitteru uvedl, že Trump pro Evropskou unii není optimálním partnerem. "Ale záleží i na ní, jaké vztahy budeme mít. Dá se dohromady?" napsal. Europoslanec za TOP 09 a STAN a bývalý viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer postavil vedle Trumpova předpokládaného vítězství referendum o odchodu Velké Británie z EU. "Neobvykle rozhádaná Evropa musí držet víc při sobě a vzít svůj díl odpovědnosti za dění v ní i světě," napsal na twitteru.

Europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil vyjádřil na twitteru naději, že v otázkách NATO bude Trump dělat politiku, která neohrozí zájmy ČR a dalších zemí regionu. "Svět, jak ho známe, skončil," komentoval na twitteru očekávané výsledky amerických voleb bývalý český velvyslanec v USA a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský.

Amerika bude zemí, která bude mít své hranice, ale nebude nijak odpoutaná od Evropy, uvedla v ČT24 odbornice na etiketu a bývalá poradkyně amerických prezidentů Eliška Hašková Coolidge. Trump je optimista, umí budovat, řekla. Trump bude lepším morálním příkladem Evropě i jiným zemím, dodala.