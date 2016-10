Někdo přivázal ovci za autobus. Šlo o tvrdý konkurenční boj?

Klatovsko - Je ovce, kterou za sebou před týdnem táhl na laně po Klatovech autobus společnosti Autobusy VKJ, výsledkem tvrdého konkurenčního boje o linku, nebo bylo důvodem krutého činu něco jiného? Na to se nyní snaží přijít klatovští kriminalisté. Zatím podle nich ale nic nenasvědčuje tomu, že by zvíře doplatilo na válku dopravců, byť o tom veřejnost hovoří jako o hotové věci.

Autobus táhl za sebou ovci.Foto: FTV Prima

Zvířete vláčeného autobusem po klatovských silnicích si minulý pátek ráno povšiml zaměstnanec jedné z tamních firem. „Viděl jsem, že ten autobus za sebou něco táhne, vypadalo to jako pytel," řekl televizi Prima svědek. „Když jsem dojížděl k autobusové zastávce, zjistil jsem, že to není pytel, ale že to je ovce. Byla přivázaná za hlavu," dodal.

Mohla být živá

Ovce patřila majiteli společnosti Autobusy VKJ Vratislavu Štáhlichovi, který stádečko chová v těsném sousedství zaparkovaných autobusů. Zda bylo zvíře před uvázáním za autobus živé či mrtvé, se podle Vratislava Štáhlicha mladšího, dispečera společnosti a zároveň syna majitele, neví. „Náš řidič odjížděl z depa před šestou hodinou ráno. Obcházel autobus, ale ovci neviděl ani neslyšel. Takže jsou dvě možnosti. Za prvé byla živá, ale spala pod autobusem a zemřela až při vláčení. Za druhé byla mrtvá a ležela ve tmě, takže si jí nevšiml. Tuto otázku nepomohl rozluštit ani kamerový záznam, my se ale domníváme, že ji za autobus uvázal někdo už mrtvou," řekl Štáhlich mladší.

„Na to, že za sebou táhne ovci, upozornili řidiče další motoristé. Zastavil proto na nábřeží a přivolal kolegy z firmy, kteří ji odvezli zpět do depa. Poté byla předána veterináři," dodal.

Štáhlích: podezřelá shoda náhod

Autobus vyjížděl na linku Klatovy – Nýrsko, o kterou svádí společnost Autobusy VKJ tvrdý boj se společností Ptáček Autobusy. Jak informoval Deník již letos v únoru, mezi oběma firmami to pořádně jiskří. Zničené jízdní řády, blokování zastávek, honičky na silnici, vytlačování jednoho autobusu druhým ze silnice a dokonce i rvačka mezi řidiči, po níž jeden z nich skončil v nemocnici – to vše je součástí velmi tvrdého boje těchto dvou soukromých dopravců, kteří ale shodně popírají, že oni by se dopouštěli něčeho protiprávního.

„Já samozřejmě nevím, kdo nám ovci za autobus přivázal. Ale počátkem minulého týdne se objevil novinový článek o nekalých praktikách našeho konkurenta. Poté nám chodily anonymní výhrůžné SMS a pak se to stalo s tou ovcí. Je to podezřelá shoda náhod," zamyslel se Štáhlich mladší a dodal, že přivázání ovce za autobus značně překračuje všechny meze konkurenčního boje a ve firmě to považují za hyenismus.

Ptáček vinu odmítá

Majitel konkurenční firmy Josef Ptáček ml. ale jednoznačně odmítá, že by on či jeho lidé měl s přivázáním ovce cokoli společného. „Něco takového nemůže normální člověk udělat. To je jedna věc. A druhá je, jak můžete jít někomu na dvůr, chytat tam ovci a pak ji přivazovat za autobus? To si vůbec nedovedu představit. To přece nemohl udělat nikdo cizí. Buď to musel udělat sám Štáhlich nebo někdo, kdo mu pomáhá. Třeba tam tu ovci přivázal a pak na ni zapomněl," prohlásil Ptáček mladší.

Toho se nepřímo zastala i policie. „Případem se zabývá oddělení hospodářské kriminality v Klatovech, které v pondělí zahájilo úkony pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat. Prověřujeme všechny verze, tedy i verzi konkurenčního boje. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by o konkurenční boj šlo," uvedla ve čtvrtek policejní mluvčí Dagmar Brožová a dodala, že pachatel zatím zůstává neznámý. Neznámá je podle ní zatím i odpověď na otázku, zda byla ovce za autobus přivázána živá či mrtvá.

