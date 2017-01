Ovzduší na Ostravsku je zase zamořeno jedovatým prachem

V neděli ráno se na mnoha místech Ostravska, Karvinska a Frýdecko-Místecka zvýšilo množství poletavého prachu v ovzduší.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Miroslav Kucej

Mrazivé počasí s bezvětřím způsobeným teplotní inverzí s sebou přineslo smog. Na hrázi Žermanické přehrady bylo v noci na neděli -25 stupňů Celsia.

Kvůli prachu v ovzduší byl už v sobotu na Ostravsku, Karvinsku, Frýdecko-Místecku i Třinecku vyhlášen varovný signál Smogová situace. Meteorologové nepředpokládají výrazné zlepšení rozptylových podmínek ani v nejbližších dnech.

Zatímco v sobotu se prašnost držela ještě v únosných hodnotách, v neděli ráno se množství mikroskopických částic o velikosti zrn 10 mikrometrů měřených v hodinových intervalech prudce zvýšilo.

Před 9. hodinou dosáhla prašnost nejvyšších hodnot v Rychvaldě a Věřňovicích, kde překročila 350 mikrogramů. Více než 250 mikrogramů naměřily stanice v Havířově, Karviné, Ostravě.

O hodinu později byla situace ještě horší: Karviná (359 mikrogramů), Ostrava Českobratrská (363), Rychvald (447), Věřňovice (410). Před polednem byla prašnost nejvyšší ve Věřňovicích (462).





Aktualizovaná situace

Silná inverze

Za zvýšenou prašností stojí silná teplotní inverze. Ta brání pročištění ovzduší, ve kterém se zvyšují koncentrace škodlivin. Nejvyšších hodnot dosahuje právě prašnost. Mikroskopická zrna prachu pocházejícího z průmyslových provozů a velkých i domácích topenišť obsahují jedovaté prvky.

Filtry měřicích stanic rozmístěných v celém regionu, zachycují zrna o velikosti nad 2,5 (PM2,5) a nad 10 mikrometrů (PM10). Limit je stanoven pouze pro PM10, a to jen u 24hodinových koncentrací. Činí 50 mikrogramů v metru krychlovém vzduchu.

Pro obyvatelstvo je přitom nejdůležitější okamžitá situace, tedy výsledky měření v hodinových intervalech. Zatímco 24hodinové hodnoty mohou být i vysoce nadlimitní, vzduch přitom může být už pročištěn.

Monitorovací stanice v regionu ve svých filtrech zachycují prachové částice o velikosti 10, 2,5 a některé i 1 mikrometru. Oficiální limit je stanoven pouze pro tzv. prašný aerosol s částicemi velikosti 10 mikrometrů.

Prachové částice různých velikostí obsahují v průmyslových oblastech těžké kovy a jedy. Agresivnější jsou přitom menší částice, které pronikají hlouběji do organismu. Zatímco prach PM10 je při vdechování zachycen už na sliznicích v horní části cest dýchacích a do organismu se dostává spíše polykáním, PM2,5 proniká až do plic, kde se usazuje. V obou případech pak škodlivé látky ovlivňují zdraví člověka podporou vzniku nemocí nebo komplikováním už probíhajícího onemocnění.

Ochrana před prachem?

Hygienici a lékaři doporučují v době zvýšeného znečistění ovzduší hlavně lidem starším, dětem a nemocným omezit pobyt venku, včetně aktivního sportování. Větrat vnitřní obytné nebo pracovní prostory by se mělo jen krátce a intenzivně.

Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučuje se zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.