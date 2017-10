Pacientka vážila 300 kilo. Hasiči museli vybourat dveře, aby ji dostali ven

/FOTOGALERIE/ Těžký den měli v pátek profesionální i dobrovolní hasiči a také lékaři a posádky záchranné služby. Museli i rozebrat část domu a pokácet strom.

O půl deváté ráno byly záchranné složky přivolány do Moravan, k ne zcela typickému výjezdu. Hasiči totiž občas záchranářům pomáhají s transportem pacienta, zde ale nastaly potíže. Obézní pacient v tomto případě vážil kolem 300 kilogramů. To bylo nejen za hranicemi možností posádky záchranné služby, ale i hasičů.

„Bylo potřeba vytvoření speciálních speciálních prostředků, aby pacient mohl být vůbec přenesen do sanitního vozu a být transportován na příslušné oddělení nemocnice,“ popsali dobrovolní hasiči z Dašic, kteří se transportu účastnili.

Blíže až dnes popsala zásah také mluvčí hasičů Vendula Horáková. "Aby ženu hasiči transportovali do nemocnice museli před samotným transportem udělat řadu nezvyklých úkonů. Vzhledem k velké hmotnosti pacientky, museli hasiči vybourat uvnitř rodinného domku dveřní zárubeň, dále musela být pacientka umístěna do popruhů, které si hasiči vytvořili z hadic.



K domu musel přijet nakladač opatřený velkou deskou. Aby se ke dveřím dostal, museli hasiči pokácet strom. Pacientka o hmotnosti cca 300 kg poté byla transportována do nemocnice sanitkou určenou pro těžké pacienty. V nemocnici zase nastoupili hasiči, kteří osobu transportovali na nemocniční lůžko. Celý zásah trval téměř 6 hodin a zasahovalo u něho na 20 hasičů," uvedla mluvčí.

Pro pacienta přijel speciální sanitní vůz záchranné služby Pardubického kraje, který je vybaven jednak pro převoz pacientů s vysoce nakažlivými chorobami, ale také je uzpůsoben pro nadměrné pacienty. Hasiči doprovodili záchranáře až do nemocnice, kde také museli opakovaně pomáhat s jeho přepravou na příslušné oddělení.

Zásah pro záchranáře začal už půl hodiny po půlnoci, když bylo na tísňovou linku 155 oznámeno bezvědomí u diabetičky středních let. Na místo vyjely dvě posádky záchranné služby.

"Po podání život zachraňující infuze s cukerným roztokem, žena nabyla vědomí, vzhledem k celkově neutěšenému zdravotnímu stavu byl ale zapotřebí transport do pardubické nemocnice. U pacientů s průměrnou váhou či lehkou obezitou by to nebyl problém. Zde však kvůli váze více než tři sta kilogramů nebylo možné s ohledem na hodinu, ve které byl zásah uskutečnován sehnat potřebnou techniku k vyproštění ženy z bytu," uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.

Transport do nemocnice mohli záchranáři začít zařizovat až ráno. "Ve spolupráci s hasiči a technikou místního zemědělského podniku musela být část domu vybourána. Po velmi náročném vyproštění byla pacientka převezena do pardubické nemocnice," dodal Aleš Malý.