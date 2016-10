Pád Cessny zavinil pilot. Točil si při letu video a nestačil reagovat

Chrášťovice – Byla středa 20. dubna 2016, krátce před 15. hodinou. Na pole u obce Chrášťovice na Strakonicku dopadl z výšky několika desítek metrů dvoumístný letoun Cessna C-150L. Jeho pilot (25), který absolvoval svůj poslední zkušební let pro získání pilotního průkazu, v troskách zemřel.

Tragédie u Chrášťovic. Zemřel pilot.Foto: Deník/Petr Škotko

Přibližně po půl roce vyšetřování jsou známé příčiny této tragédie. Podle zprávy Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod v Praze je na vině mladý pilot letounu.

V době letu nad obcí Chrášťovice prý pořizoval na svůj mobilní telefon videozáznam. Ten trval 47 vteřin a zachytil také údaje na přístrojích v kabině. „Prováděná činnost byla v rozporu s pravidly. Pilot nedodržel bezpečnou výšku pro let. Z rozboru a vyhodnocení videozáznamu vyplynulo, že kritická situace vznikla v důsledku intenzivního stoupání. Postupně došlo ke snížení rychlosti letu a náhlému přechodu do pádu s vývrtkou, ukončeného nárazem do země. Pravděpodobným důvodem bylo, že se pilot plně nevěnoval řízení letadla a byl rozptýlen, protože pořizoval videozáznam. Vzhledem k tomu, že letěl příliš nízko nad terénem, nemohl už adekvátně zareagovat a pád vybrat," napsal ve své zprávě vedoucí letového a technického oddělení Josef Bejdák.

Pilot byl pravděpodobně tím, že se letoun dostal do vývrtky, natolik překvapen, že již nedokázal s řízením nic udělat a následoval tragický pád na pole.