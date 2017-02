Padaly tresty, osm let za vědomé šíření HIV

Muž ze Zlína dostal vyměřeno osm let za vědomé šíření HIV. Hrozil mu až dvanáctiletý trest. Jaké verdikty padaly u soudu v minulosti?

Krajský soud ve Zlíně dnes uložil Pavlu Sousedíkovi z Vizovic na Zlínsku osm let vězení za vědomé šíření viru HIV. Muž podle obžaloby jednoho muže virem nakazil a druhého riziku nákazy vystavil. Vinu ale odmítá. Tvrdí, že partnery o své nemoci předem informoval a s nakaženým navíc údajně pohlavní styk vůbec neměl. Sousedíkovi hrozilo až 12 let.

Podle státního zástupce Lea Foltýna obžalovaný nakazil v červnu 2013 ve svém bydlišti čtyřiatřicetiletého muže a v říjnu 2014 měl nechráněný pohlavní styk s pětačtyřicetiletým mužem v hotelu v Brně. Druhý z mužů nebyl podle Foltýna nakažen jen shodou šťastných náhod, což nezáleželo na vůli obžalovaného. Třiapadesátiletý Sousedík je stíhán pro těžké ublížení na zdraví a šíření nakažlivé lidské nemoci.

Obžalovaný je HIV pozitivní od roku 2005, dříve se léčil i na syfilis. U soudu řekl, že se HIV nakazil, když poskytoval první pomoc při dopravní nehodě. Vinu na nakažení mladšího z poškozených odmítl, tvrdí, že žádný sex s ním neměl. Nechráněný pohlavní styk s druhým z mužů přiznal s tím, že ho o své nemoci informoval.

Podle znalkyně, lékařky Markéty Petrovové, byl Sousedík opakovaně poučen, jak se při své nemoci má chovat. Znalkyně však jeho chování označila za rizikové. Nakažený muž u soudu dříve řekl, že se o Sousedíkově nemoci dozvěděl až den po nechráněném pohlavním styku s ním. Starší z mužů u soudu tvrdil, že mu Sousedík o svém nakažení virem HIV řekl při první schůzce. Při výslechu na policii potvrdil, že spolu měli nechráněný styk.

Sousedík čelí obžalobě i u Okresního soudu ve Zlíně. Podle policie bral jako komisař, který měl na starost zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o zbrojní průkaz, úplatky. Obviněn byl z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Pokud bude uznán vinným, hrozí mu v této věci až deset let. Hlavní líčení zatím nařízeno nebylo.

Kdy padaly jaké tresty v těchto případech?

5. ledna 2012 - Média informovala o tom, že se oběsil známý ostravský zubní lékař a bývalý ředitel Městské nemocnice Ostrava Jan Zháněl. Televize Nova o několik dní později uvedla, že Zháněl, který měl AIDS, tajil před svými sexuálními partnery svoje nakažení a hrozilo mu trestní stíhání a až osm let ve vězení.

20. května 2015 - Odvolací soud zpřísnil trest Rudolfu Martinu Novákovi za ohrožování virem HIV z tříleté podmínky na šest let vězení. Kromě šíření nakažlivé nemocí to byl podle soudu také pokus o těžké ublížení na zdraví. Novákovi, který o své nákaze virem HIV věděl od roku 2001 a který pracoval v několika nemocnicích a hotelích, hrozilo až 12 let vězení. Soud ho v minulosti za obdobný trestný čin již jednou potrestal - Novák, mezi lidmi známý pod přezdívkou Maarty, měl za sebou již 3,5 roku vězení, odkud byl podmínečně propuštěn před koncem trestu.

26. ledna 2016 - Deníky Mladá fronta Dnes (MfD) a Blesk uvedly, že pražští hygienici podali trestní oznámení na 30 mužů, kteří věděli, že jsou HIV pozitivní, přesto dál provozovali nechráněný sex. Podle šéfa AIDS centra Nemocnice Na Bulovce Ladislava Machaly jde o homosexuální muže původem z Prahy, z nichž někteří mají prestižní povolání.

24. ledna 2017 - Ústecký krajský soud poslal do vazby Zdeňka Pfeifera obviněného z vědomého šíření viru HIV. Důvodem byly obavy z jeho útěku a pokračování v trestné činnosti. Pfeifer se skrýval v Thajsku, tamní policie ho zatkla 18. ledna a byl deportován do Česka. Státní zastupitelství ho obžalovalo z osmi trestných činů, mimo jiné z pokusu těžkého ublížení na zdraví a šíření nakažlivé lidské nemoci. Pfeifer, kterému hrozí až dvanáct let vězení, se podle české policie dozvěděl o své HIV pozitivitě v září 2013, přesto nikoho ze svých sexuálních partnerů neinformoval. Během vyšetřování policisté zjistili, že měl styk minimálně s 23 muži.

13. února 2017 - Krajský soud ve Zlíně uložil Pavlu Sousedíkovi z Vizovic na Zlínsku osm let vězení za vědomé šíření viru HIV. Muž podle obžaloby jednoho muže virem nakazil a druhého riziku nákazy vystavil. Vinu ale odmítá. Tvrdí, že partnery o své nemoci předem informoval a s nakaženým navíc údajně pohlavní styk vůbec neměl.

- V Evropě vzbudil v uplynulých letech největší pozornost případ zpěvačky německé skupiny No Angels Nadji Benaissaové, které soud v německém Darmstadtu uložil v roce 2010 podmínečný trest s odkladem na dva roky a 300 hodin obecně prospěšných prací. Zpěvačka byla v mediálně ostře sledovaném procesu souzena za to, že měla nechráněný sex s muži, ačkoli věděla, že je nositelkou viru HIV. Na jednoho muže infekci přenesla. Činu se dopustila v 17 letech, proto případ rozhodoval soud pro mladistvé.