Padělaná eura koupil chlapík z Ústí na internetu, udali ho Vietnamci

Ústecký kraj – Na internetu koupíte všechno. Podobnou věc si zřejmě řekl šestadvacetiletý muž z Ústí, který si přes zahraniční internetový portál objednal desítky kusů padělaných padesátieurových bankovek za necelých 38 tisíc korun.

Zkoušel s nimi platit na vietnamských tržnicích na Moldavě na Teplicku a v Hřensku na Děčínsku. V několika případech se mu to i povedlo.



„Většinou si peníze padělatelé sami vyrábí, doma, na barevné tiskárně, s nalepenými ochrannými prvky. Tento pachatel si ovšem v novinách přečetl, že se falešné peníze dají objednat na internetu. Za 18 900 korun koupil nejméně 28 bankovek v hodnotě 37 800 korun. Chtěl zkrátka vydělat dvojnásobek," přiblížil vedoucí odboru krajské hospodářské kriminality Radim Vojáček. Muži přišla zásilka na dobírku až domů.

STÁLE JSOU V OBĚHU

Policie se o případu dozvěděla díky vietnamským prodejcům, kteří na padělané padesátieurovky upozornili. „U obviněného jsme našli 14 bankovek, čtyři přímo u obchodníků. Zbytek je zřejmě dále v oběhu," uvedl vrchní komisař odboru hospodářské kriminality Luděk Frank. Padělky podle něj byly velmi zdařilé.



„Splňovaly stupeň nebezpečnosti 3. Pro porovnání, stupeň 5 byste poznali, bankovkám chybí většinou druhá strana. Některé dokonce vypadají jako ze hry Dostihy a sázky. Trojka už obsahuje zdařilé ochranné prvky. Stupeň jedna vůbec nezjistíte. Údajně si je tiskne narkomafie, která si je musí sama označovat, protože ani ony samy je nejsou schopny rozpoznat od pravých," doplnil Vojáček. Soud Ústečana potrestal tříletým vězením s podmínkou.

Policie ovšem zveřejnila i příznivější informace. Za sedm let v Ústeckém kraji klesla kriminalita skoro o 40 procent. Největší propad nastal v majetkové kriminalitě, mezi kterou patří například kapesní krádeže, vloupání do sklepů či do motorových vozidel. Na její pokles může mít vliv také neochota okradených oznamovat drobnější krádeže. Pozitivně se projevují i kvalitnější preventivní opatření, jako je rozšiřování kamerových systémů.

KRÁDEŽE AUT KLESAJÍ

Od roku 2010 do roku 2016 krádeží aut ubylo téměř o 70 procent. Čeští zloději se ale trvale zajímají o krádeže automobilů v Německu a Rakousku.



Nejen na severu Čech, ale v celé republice nadále převažuje především majetková kriminalita. Významnou roli hraje i násilná, ta je ovšem na ústupu.



Celkem policisté stíhali v roce 2016 v Ústeckém kraji 12 691 lidí, z toho polovinu představovali recidivisté. Mezi vyšetřovanými bylo také 198 nezletilých ve věku do 15 let. Od 15 do 18 let policie zadržela 420 mladistvých. Mezi vyšetřovanými bylo 2328 žen.

