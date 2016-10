Památku dětí z Terezína uctily stovky lidí, přišel i Brady

Praha - Na Strossmayerově náměstí v Praze se dnes sešly stovky lidí, aby uctily památku dětí vězněných za války v terezínském ghettu. Mezi ně patřil i Jiří Brady, který se setkání zúčastnil, stejně jako další přeživší holokaustu Toman Brod. Akci upořádali studenti středních a vysokých škol, kteří se zapojili do projektu Terezínská štafeta. Projekt se snaží oživovat příběhy a tvorbu dětí vězněných za války.

Na Strossmayerově náměstí se sešly 25. října stovky lidí, aby uctily památku dětí vězněných za války v terezínském ghettu, mezi něž patřil i Jiří Brady (vpravo). Foto: ČTK

Brady původně očekával, že mu v pátek předá řád T. G. Masaryka prezident Miloš Zeman, který tak neučiní. Bradyho příbuzný, ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) tvrdí, že prezident Bradymu vyznamenání neudělí kvůli jeho setkání s dalajlamou. Hrad však tuto spojitost odmítá.

"Byla by škoda, kdyby celý příběh zapadl tím, že se budeme dohadovat o tom, jestli Jirka Brady měl nebo neměl dostat státní vyznamenání," řekl učitel Jaroslav Najbert z Gymnázia Přírodní škola, jedné z pořádajících škol.

Brady byl v roce 1942 spolu se svou o tři roky mladší sestrou Hanou deportován do Terezína a na podzim 1944 do Osvětimi, kde již před tím zemřeli jejich rodiče. Brady byl při selekci vybrán na práci a poslán do pobočného tábora Gliwice. Na závěr války se mu podařilo uprchnout z pochodu smrti. Jeho sestra byla zavražděna v plynové komoře.

Brady se angažuje v projektu Hanin kufřík, který bývá srovnáván s příběhem Anny Frankové. V roce 1999 byl do muzea holokaustu v Tokiu převezen z Osvětimi kufřík Hany Bradyové. Ředitelka muzea Fumiko Išiokaová začala pátrat po jeho historii, zjistila komu kufřík patřil a spojila se s Bradym. O příběhu Hany Bradyová vznikla kniha, divadelní hra i výstava.

Připomínka osudů dětí z Terezína

Terezínská štafeta se více než šest let snaží připomínat osudy dětí z Terezína. Na náměstí dnes zazněly mimo jiné zhudebněné texty, které děti v Terezíně za války napsaly. Studenti také digitalizovali tehdejší časopis terezínských dětí. S Bradym jsou v kontaktu dlouhodobě, natáčeli s ním i dokumentární film a rozhodli se ho touto akcí ocenit.

"Nejsme lhostejní k hodnotám, které naše ústavní špičky reprezentují. Stejně jako kluci a holky v Terezíně věříme, že naslouchání si, společenství, přátelství, dialog a mír jsou hodnoty, které nejsou naší společnosti vzdálené a které by neměly být ponižovány pod zájmy ekonomické," uvedli organizátoři.

Bradymu chce udělit akademické ocenění Univerzita Palackého v Olomouci, má převzít od pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO) Klíč od obce pražské, pamětní medaili s pamětním listem obdrží také od Poslanecké sněmovny a medailí Karla Kramáře ho vyznamená premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Brady v roce 1949 emigroval, dostal se až do Kanady a vypracoval se v úspěšného podnikatele. Významně se angažoval v pomoci krajanům, kteří emigrovali. Celý život také přednášel po světě a vydával svědectví o nacistické zrůdnosti za druhé světové války.