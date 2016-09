Památník Lidice musí doplnit jméno sochaře Hampla k pomníku

Praha - Památník Lidice musí doplnit jméno sochaře Jiřího Hampla na informační desku pomníku zavražděných lidických dětí. V úterý o tom rozhodl pražský vrchní soud, který zamítl odvolání lidického památníku. Podle verdiktu krajského soudu, který v úterý odvolací soud potvrdil, je Hampl spoluautorem sousoší společně se svou ženou Marií Uchytilovou. Rozhodnutí je pravomocné.

Sochař Jiří Hampl. Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

Sochař Hampl se s lidickým památníkem soudil, protože v roce 2008 byla bez jeho svolení změněna deska u pomníku, na které už nebyl uveden jako spoluautor. V žalobě na ochranu svých autorských práv proto chtěl, aby památník desku vyměnil.

Deska by u pomníku být nemusela

„Soud vyslechl množství svědků. Z jejich výpovědí vyplynulo, že paní Uchytilová s panem Hamplem pracovali společně," odůvodnila rozhodnutí předsedkyně senátu Milena Opatrná. Podle soudkyně tvořila Uchytilová hlavy dětí, Hampl vyráběl těla.

„Pravda vítězí – ale dá to fušku," řekl Hampl po skončení jednání novinářům. „Nedělal jsem to pro slávu ani pro peníze, ale když jsem u toho strávil pětadvacet let života, tak jsem si řekl, že podám žalobu," dodal. Podle něj by u sousoší ani deska být nemusela.

Původní deska byla malá

„Marie by tam taky nic nechtěla, na co? Tam jsou důležité ty děti," řekl sochař. „Místo toho, aby se člověk zamyslel o osudu těch dětí, tak čte nějakou desku," poukázal. Původní deska podle něj byla malá a stranou od památníku, nová stojí přímo před ním.

Zástupce památníku František Vyskočil řekl, že Lidicím doporučí podání dovolání k Nejvyššímu soudu. Advokát dnes požadoval vypracování znaleckého posudku, který určí, jakým způsobem se Hampl na tvorbě podílel. „Památník byl čistě dílem paní Uchytilové," řekl. Dodal, že památník nese rysy tvorby Uchytilové.

Jaký má sochař Hampl vztah k pomníku

Odvolací soud se případem zabýval podruhé. Původně zrušil verdikt Krajského soudu v Praze s odůvodněním, že z žádného důkazu nevyplývá, že Hampl by ve vztahu k pomníku vyvíjel tvůrčí činnost. Krajský soud dokazování doplnil a před dvěma lety znovu nárok Hampla potvrdil.

Uchytilová na sousoší Památník dětským obětem války s Hamplem pracovala až do své nenadálé smrti v roce 1989. Své životní dílo umístěné v Lidicích, které nacisti vypálili v červnu 1942, nikdy nespatřila. Prvních 30 soch bylo instalováno v roce 1995, posledních sedm o pět let později.

