Paměť opět v trezoru? Archivy se mohou pro někoho zavřít

Praha - Ústavní soud bude zvažovat, zda nezpřísní zákon o archivnictví. Badatelé se obávají, že jim to ztíží práci.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Historici, publicisté i soukromí badatelé s obavami čekají na rozhodnutí Ústavního soudu. Ve vzduchu visí hrozba, že budou muset namísto novodobých dějin zkoumat třeba jen Přemyslovce. Soudci totiž budou v příštích týdnech zvažovat úpravu zákona, která by vědcům značně ztížila anebo zcela znemožnila přístup k dokumentaci tajné komunistické i nacistické policie.

„Plénům už několikrát k věci zasedalo, v tuto chvíli však nelze předjímat, kolik jednání ještě proběhne. Můžeme pouze konstatovat, že projednávání návrhu na změnu zákona o archivnictví je ve finální fázi. Ústavní soud vydá nález v řádu týdnů," sdělila Deníku mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Současná úprava zákona o archivnictví je velmi liberální. Archiváře může o vydání dokumentace požádat prakticky každý občan. Ústavní soud zvažuje, že dostupnost archivních svazků omezí. Reaguje tak na podnět Vladimíra H., který měl v roce 2008 vystoupit v televizním cyklu Příběhy železné opony. Předpokládal, že bude v pořadu oslaven jako hrdina protikomunistického odboje. Filmaři ale díky materiálům z archivů zjistili, že antikomunistická činnost Vladimíra H. spočívala především v prodávání nakradených věcí na černém trhu. Navíc objevili, že se dopustil i jiných deliktů, což narušovalo jeho heroickou pověst. Nedoceněný hrdina proto podal žalobu na archiv bezpečnostních složek a požadoval 300 tisíc korun jako odškodnění za újmu, která mu tím vznikla.

„Ono mu šlo zřejmě spíše o peníze. Ale jeho případu se chopil zdatný právník a vnesl do věci vlastní pojetí. Pochopil, že jde hlavně o to, jestli všechno, co se skrývá v národním archivu, archivu národních bezpečnostních složek a v oblastních archivech, zavřeme do skříně a navěky zamkneme," říká Mikuláš Kroupa. Ten se jako ředitel organizace Post Bellum zabývá dokumentováním výpovědí pamětníků 20. století. Často proto musí nahlížet do archiválií, které za totality vznikly z činnosti vojenských soudů a prokuratur, bezpečnostních složek, soudů, Národní fronty či do archiválií německé okupační správy. Právě na tyto dokumenty se vztahuje současná výjimka. Archiváři mohou žadateli předat kompletní spis k nahlédnutí i bez souhlasu osob, jejichž jména jsou ve spisech uvedena. Pokud ale Ústavní soud výjimku zruší, jména těchto lidí archiváři začerní. Jejich výzkum pak skončí ve slepé uličce.

„Jde o to, že by těch jmen začernili strašně moc. My bychom se z toho spisu nedozvěděli, kdo vězně vyšetřoval, kde se to vyšetřovalo, nemohli bychom dokonce zjistit ani národnost. Představte si, že máte k dispozici dokumentaci z doby nacismu a nedokážete určit, zda byl aktér kauzy Žid, nebo ne," varuje Mikuláš Kroupa. Vláda jeho obavy sdílí. V srpnu minulého roku vydala k návrhu Ústavního soudu na vyslovení protiústavnosti zákona o archivnictví zamítavé stanovisko.

„Vláda má za to, že by se zásadně omezilo, nebo dokonce zastavilo zpřístupnění dochovaných materiálů dokládajících činnost konkrétních osob reprezentujících nebo spolupracujících s totalitními režimy. Z uvedených důvodů vláda navrhuje, aby Ústavní soud předmětný návrh Nejvyššího soudu zamítl," uvádí vládní kabinet ve vyjádření, o které jej požádal Ústavní soud a jež má Deník k dispozici.

Právník David Strupek, který Vladimíra H. zastupoval, však pokládá tyto obavy za neopodstatněné. Podle něj historikům a badatelům nikdo nechce v práci bránit.

„Chceme jen nastavit trochu přísnější filtr. Osobní údaje lidí, jejichž jména se objevují ve svazcích státní bezpečnosti, zákon nijak nechrání. Prakticky každý, kdo vyplní kartičku formátu A5, dostane do ruky spis s citlivými údaji. Jde zkrátka o lepší vyvážení dvou kolidujících zájmů. Na jedné straně chceme co nejsvobodněji zkoumat vlastní historii, na druhé straně chránit osobní údaje. Měli bychom mezi tím najít nějaký kompromis," říká advokát.

Lenka Králová