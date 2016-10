Pamětník holokaustu Brady odlétá zpět do Kanady

Praha - Pamětník holokaustu Jiří Brady, který v uplynulých dnech převzal v Česku řadu ocenění, včetně medaile Karla Kramáře udělované předsedou vlády, dnes odlétá zpět do Kanady. Brady se v ČR stal také středem aféry kolem udělení státního vyznamenání. Podle ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) prezident Miloš Zeman vyškrtl Bradyho ze seznamu vyznamenaných poté, co se ministr sešel s dalajlamou. Hrad to odmítá.

Novoměstský rodák Jiří BradyFoto: Helena Zelená Křížová

Bradyho ocenili kromě premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) také Sněmovna, Praha, Brno i olomoucká Univerzita Palackého. Osmaosmdesátiletý muž, který přežil nacistické koncentrační tábory Terezín a Osvětim, se také zúčastnil alternativních oslav státního svátku 28. října na pražském Staroměstském náměstí. Bradyho rodinu vyvraždili nacisté, jemu se podařilo uprchnout z pochodu smrti. V roce 1949 emigroval, dostal se až do Kanady a vypracoval se v úspěšného podnikatele. Celý život také přednášel po celém světě a vydával svědectví o nacistické zrůdnosti za druhé světové války.

Autor: Redakce / ČTK