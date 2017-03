Pamlsková vyhláška. Děti nakupují sladkosti mimo školy

Plné žáků a studentů. Tak vypadají obchody s potravinami nedaleko brněnských škol. Zjistili to redaktoři Deníku, kteří zjišťovali dopad takzvané pamlskové vyhlášky půl roku poté, co začala platit. Děti hledají v obchodech náhradu za školní bufety, které podle vyhlášky nemohou prodávat některé nezdravé potraviny či sladkosti.

„Každý den chodím kolem supermarketu, takže pro mě není problém tam zajít a koupit si svačinu," prohlásila jedna z žákyň Gymnázia Johanna Gregora Mendela.

Někteří žáci dokonce kvůli jídlu o přestávkách opouští školy. Což ale podle školních řádů nemohou. „Nejsem zvyklý nosit si svačinu z domu, takže když byl kvůli vyhlášce na několik dnů zavřený bufet, musel jsem to risknout a rychle zajít do obchodu," popsal žák z Gymnázia Matyáše Lercha.

Ve zmíněném gymnáziu nakonec bufet zůstal. Děti zde však mají čipy, díky nimž prodavačka pozná, do které třídy žák chodí. Pokud je z nižšího stupně gymnázia, má nárok koupit si k jídlu pouze vybrané produkty.

Podle ředitele gymnázia Petra Kovače je pamlsková vyhláška extrémní a vůbec neměla vzniknout. „Děti občas potřebují doplnit energii po náročném fyzickém nebo psychickém výkonu. Vyhláška je zabíjení komára kanonem. Děti nařízení mohou obcházet různě, nutí je i nakupovat jinde," upozornil.

Dodal, že kvůli studentům odcházejícím na nákupy nehodlá školu zamykat. „Nechceme až do dvou hodin každého při odchodu kontrolovat. Ti úplně nejmenší určitě nikam při výuce neodchází," ujistil Kovač. Škola se podle něj snaží zachovat důstojnost dětí a naučit je samostatnosti.

Jídlo podle barev

Klid je podle ředitele Miroslava Marka na gymnáziu v Křenové. „Už v lednu jsme upravili sortiment bufetu. Teď v něm máme jasně barevně rozlišené, co si mohou koupit jen žáci vyššího stupně. Prodavačka většinu studentů zná, takže žádný problém s kontrolou není," řekl.

Stížnosti studentů Marek nezaznamenal. Podotkl ale, že hlídat, zda starší studenti například nakupují pro své mladší spolužáky, v silách školy není.

Podle jednoho z místních studentů se žáci ani moc podvádět nesnaží. „Asi dvakrát mě někdo z mladších požádal, jestli bych mu nemohl koupit něco, co si sám pořídit nemůže. Stává se to ale minimálně. Většina z nás si prostě kupuje svačiny už po cestě do školy," popsal chování spolužáků osmnáctiletý Jakub.

Za zbytečnou označuje vyhlášku i ředitel Základní školy Kotlářská Libor Zřídkaveselý. „Bufet jsme po jejím zavedení zrušili. Snažím se zajistit náhradní řešení, protože si někteří žáci stěžují, že mají ještě před obědem hlad. Chtěli bychom ve škole alespoň automaty s nabídkou, která vyhovuje nařízení," uvedl ředitel Zřídkaveselý.

Podle představitelů ministerstva školství nemá vyhláška přikazovat dětem, co ve škole mohou jíst. Reguluje jen sortiment do souladu s tím, co žáci poslouchají v hodinách výchovy ke zdraví. „Chceme rodiče motivovat k tomu, aby se zabývali stravovacími návyky dětí. Aby jim například připravili vhodnou svačinu," vysvětlila pohnutky ministerstva jeho mluvčí Jarmila Balážová.

DANIEL HRBOLKA, VIKTORIE POKORNÁ