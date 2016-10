Papoušci jsou chytří jako opice, umí překvapit chovatele i vědce

Olomouc - Papoušci se vyznačují nejen pestrými barvami a silnými hlasivkami, ale také na zvířata nebývale vysokou inteligencí, kterou často překvapí i zkušené chovatele a vědce. Podle odborníků lze u papoušků bez velké nadsázky použít oblíbené přirovnání, že jsou chytří jako opice. Nejinteligentnějším druhem papouška je podle nich horský papoušek nestor kea původem z Nového Zélandu, který je k vidění na v pátek zahájené třídenní výstavě exotického ptactva Exota Olomouc.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Jelínek

Ředitel Exoty Olomouc Jan Sojka řekl, že podle vědců jsou rozumové schopnosti některých druhů papoušků na úrovni tří až čtyřletého dítěte. "Papoušci jsou velmi inteligentní. Poznají geometrické tvary, barvy i lidi. Umí také správně reagovat na určité podněty. Rozhodně to není tak, že papoušek reaguje, protože to od někoho okoukal," uvedl Sojka. Podle něj papoušci umí správně určit vztah mezi příčinou a následkem. Pokud hraví papoušci dostanou čas a prostor, tak inteligenci prokážou například únikem z klece, o které se chovatel mylně domníval, že je dostatečně zabezpečená.

Své o inteligenci papoušků ví například turisté, kteří na Novém Zélandu zavítají do míst obývaných papouškem nestor kea. "Když lidé přijedou do horských středisek a zaparkují tam automobil, tak hned přiletí hejno papoušků nestor kea a auto začnou doslova rozebírat. V chatových osadách tito papoušci rádi slézají komíny do chat. Uvnitř pak hledají jídlo a hrají si tam," podotkl mluvčí Exoty Jan Potůček.

Novozélandští lesníci pro zeleně zbarvené horské papoušky nestor kea raději staví v tamních lesích speciální hřiště, aby jim nabídli zábavu a snížili riziko, že jim rozeberou zaparkované lesní stroje. Papoušků nestor kea na Novém Zélandu původně žilo 150.000. Poté, co dostali zálusk na tukové zásoby ovcí a začali je kvůli tomu napadat, farmáři tento druh papoušků téměř vyhubili. Ve volné přírodě nyní žije už jen zhruba pět tisíc papoušků druhu nestor kea.

Spolupracují a používají předměty

Inteligencí papoušků se seriózně zabývají vědci, kteří vyvinuli speciální postupy, jak rozumové schopnosti pestrobarevných opeřenců změřit a porovnat. Papouškům předloží speciálně zkonstruované průhledné bedny, ve kterých je ukryta jejich oblíbená potrava, a poté sledují, jak si ptáci dokážou poradit s různými nástrahami. "Papoušci umí například odšroubovat víko. Často spolu spolupracují a používají i předměty, což dokážou už jen primáti," řekl Potůček.

Sojka upozornil, že inteligence papoušků je pro chovatele zároveň velkým závazkem. "Ptáci chtějí, aby jim chovatelé věnovali svůj čas. Pokud jim ho nedáme, tak mají deprese. Projevuje se to tak, že jsou smutní, škubou si peří a můžou být také zlí na chovatele či ostatní členy rodiny. Papoušek je obrovský závazek," řekl Sojka.

Na Exotě Olomouc je k vidění 250 ptačích druhů. Návštěvníci můžou zhlédnout téměř kompletní sbírku papoušků ara včetně kriticky ohroženého druhu ara kaninda. Poprvé je na české výstavě k vidění ara hyacintový, což je největší papoušek světa, který dorůstá délky jednoho metru.