Pardubice v létě znovu ožijí. Chystá se sportovní park

Akce nabídne nejen sportovní, ale i kulturní program.

Krajské město by mohlo o letních prázdninách znovu patřit sportu. Pardubičtí radní totiž schválili záměr uspořádat Sportovní park Pardubice, a to od 12. do 20. srpna. Rozhodnutí ještě musí potvrdit zastupitelé.

Koncept naváže na úspěšný loňský olympijský park, nebude však tak rozsáhlý a přinese několik novinek. Jednou z nich bude prodloužení provozní doby jednotlivých sportovišť – otevřena by měla být od 9 do 18 hodin.



„Olympijský park Pardubice vrchovatě naplnil hlavní cíl, kterým bylo přivést děti ke sportu, neboť sportovní kluby v Pardubicích mají nyní narváno. Považoval bych však za chybu s tímto konceptem v létě dále dlouhodobě nepracovat," uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce sport, kultura i cestovní ruch spadají.

SNAHA ZAPOJIT DĚTI

Sportovní park Pardubice bude menší co do počtu dnů, rozlohy i zapojených klubů. Konat se bude v parku Na Špici. Stejně jako loni bude hlavním cílem zapojit děti z mateřských a základních škol.



„Po loňských zkušenostech vytvoříme sportovním klubům pro nábory dětí ještě lepší podmínky prostřednictvím cílených dotací na zajištění jednotlivých stanovišť. Podpoříme tak cestovní ruch v našem městě i kraji, v létě se totiž obvykle potýkáme s nízkou návštěvností. Do olympijského parku ale dorazilo více než 66 procent lidí bydlících mimo Pardubice," doplnil Rychtecký.

Manažerem sportovního parku bude i letos předseda představenstva basketbalistů BK Pardubice Pavel Stara, spolupracovat bude s Kulturním centrem Pardubice a úředníky z magistrátu.

HRACÍ KARTY ZŮSTANOU

„Sportovní park bude opět především pro děti, rodiny s dětmi, příměstské tábory a milovníky aktivně tráveného volného času. Zachováme jak hrací kartu, tak možnost pořízení dotované hrací karty pro děti z mateřských a základních škol," uvedl Stara.



Na programu budou také kulturní akce. Hned první víkend se uskuteční Festival chutí, vůní a řemesel a Friends Fest, festival s americkou tematikou. Závěrečný víkend se bude konat velký folkový festival Pernštejnská fortuna a III. kvalifikace na Velkou pardubickou.



„Nebudou chybět ani exhibice a autogramiády, masový běh a in-line bruslení, streetbalový turnaj a další sportovní i jiné aktivity. Počítáme také s novou cílovou skupinou – s našimi seniory," poznamenal Stara. Právě pro nejstarší návštěvníky bude připraveno několik speciálních stanovišť. Dojít by mělo také na prezentaci poskytovatelů sociálních služeb.



Pokud zastupitelé na svém zasedání na konci února projekt schválí, vyčlení na něj město 1,5 milionu korun. „Pardubický kraj by mohl akci podpořit půl milionem korun. Předpokládané příjmy od ostatních partnerů sportovního parku jsou ve výši 1,5 milionu, příjmy z hracích karet odhadujeme na 150 tisíc korun. Celkový rozpočet v tuto chvíli činí 3 650 000 korun. Počítáme také s tím, že dalšími 150 tisíci korunami z Programu podpory volného času podpoříme pořadatele příměstských táborů, kteří si půjdou s dětmi zasportovat do Sportovního parku Pardubice," konstatoval Rychtecký.



Olympijský park Pardubice loni navštívilo 374 tisíc lidí. Stal se tak nejúspěšnějším parkem tohoto typu v republice.

