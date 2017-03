Pardubické letiště zkusilo vydělat na letech pro NATO. Neoprávněně

Pardubice - Civilní část letiště zkusila vydělat na armádních letech. Prostředky bude muset vrátit.

Společnost EBA prý nedovedla rozlišit, co jsou civilní a co vojenské lety. Společnostem, které do misí NATO z pardubického vojenského letiště převážejí vybavení české armády, začala EBA bez varování účtovat poplatky. To však dle mezinárodní úmluvy nemůže.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Společnost East Bohemian Airport (EBA), která spravuje civilní část pardubického letiště, má problém. Zkusila si totiž neoprávněně vylepšit rozpočet na účet Severoatlantické aliance.

Dle informací Deníku EBA od loňského dubna účtovala letištní poplatky společnostem, které zajišťují zásobovací lety pro Armádu České republiky. Ovšem bez vědomí vojáků, kteří pardubické letiště vlastní, provozují a lety objednávají.



„Společnost EBA zpoplatnila lety civilních letadel, které se uskutečnily ve prospěch Armády ČR. Osvobození těchto letů od poplatků opírá Armáda ČR o znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, která je součástí právního řádu České republiky," potvrdil mluvčí Ministerstva obrany České republiky Petr Medek.



Faktury za handling (administrativní řízení spojené s přistáním a pozemní obsluhou stroje) společnost EBA zasílala civilním leteckým dopravcům, které NATO objednává pro své členy.

FAKTURY AŽ DO NATO

Aliance totiž nemá dostatek vlastních velkokapacitních strojů pro přepravu obrněné techniky a velkých nákladů. Přepravní společnosti posléze začaly faktury z Pardubic přeposílat k proplacení do centrály NATO a tak se na celý problém přišlo.

Chyba podle ministerstva obrany vznikla na straně EBA chybným výkladem leteckých informačních příruček pro civilní a vojenský provoz.

Velitel pardubického vojenského letiště Ivo Šťastný se už kvůli tomu sešel s náměstkem primátora Janem Řehounkem a ředitelkou společnosti EBA Hanou Šmejkalovou.



„Zúčastněné strany se dohodly, že budou v co nejkratší době iniciovat změnu v příslušné příručce, aby se podobná situace neopakovala. Zároveň do realizace opatření nebude společnost EBA u těchto specifických letů poplatky vybírat," dodal Petr Medek.



Město Pardubice, které je dvoutřetinovým vlastníkem společnosti EBA, pochybení uznává.

„Chceme to co nejrychleji vyřešit. Lety dále nezpoplatňujeme, vyřešíme společně metodiku a vyčíslíme částku, kterou EBA vybrala neoprávněně," uvedl náměstek pardubického primátora Jan Řehounek, který je zároveň členem představenstva EBA.

Úmluva o mezinárodním civilním letectví je součástí právního řádu České republiky. V článku 3 písm. b) se píše, že letadlo používané ve službách vojenských, celních a policejních bude pokládáno za státní letadlo. Na základě výše uvedeného se tedy letadlo s civilní registrací, která cíleně přepravuje vojáky nebo vojenský materiál, považuje za státní letadlo.

Zdroj: min. obrany ČR

Kolik si EBA na letištních poplatcích pro armádu nárokovala peněz? Společnost ani armáda konkrétní částku uvést nechtěly. Podle odhadu Deníku by mohlo jít za osm měsíců o zhruba jeden milion korun za odbavení desítky letů. Odhad vychází z ceníku poplatků pardubického letiště.

Problém s neoprávněnými fakturami vznikl prý kvůli rozporům v příručkách.



„Došlo k rozporu v metodice mezi leteckými informačními příručkami pro civilní a vojenský provoz. Ta civilní říká, že pokud lety nejsou přesně a jasně deklarovány jako vojenské, tak je EBA, na základě pokynů Úřadu pro civilní letectví, který je pro ni nadřízeným orgánem, má zpoplatnit. A to se také začalo dít. Z našeho pohledu se v té chvíli nejednalo o armádní lety," vysvětlil náměstek Jan Řehounek.



Jenže dle stanoviska ministerstva obrany o armádní lety šlo. Vysvětlení o sporech v metodice navíc trochu kulhá. Nákladní lety pro armádu v Pardubicích odbavují podle stejné metodiky už řadu let. Faktury ovšem začala společnost EBA náhle rozesílat až loni.

Navíc je těžké uvěřit, že by na letišti zcela přehlédli to, že kolem těch největších dopravních letounů světa se nepohybují zaměstnanci civilní firmy, ale vojáci české armády s vlastní obrněnou technikou.

Z pardubického letiště se vozí i munice. Do Iráku ji převážel letoun Globemaster kanadského letectva.

EBA i vojenské velení letiště přitom sídlí vedle sebe. Vzájemná komunikace mezi vedením společnosti EBA a armádou ale selhala.

ZHORŠENÍ VZTAHŮ

Že to neprospělo dobrým vztahům mezi civilním a vojenským sektorem připouští i Jan Řehounek.



„Ze strany armády byla při mimořádném úterním jednání patrná nelibost s vývojem situace," podotkl náměstek.



Armáda je přitom pro město a kraj klíčovým hráčem. V krajní variantě sporu by totiž případně mohlo hrozit, že Pardubice budou provozovat civilní letiště, ale bez letiště. Stačilo by, aby si lidově řečeno vojáci postavili hlavu a kvůli špatným vztahům neprodloužili civilní společnosti smlouvu.



Město Pardubice vlastní 66 procent akcií firmy EBA, dalším vlastníkem je Pardubický kraj s 34 procenty.