Parkanová musí zaplatit pokutu za zveřejnění výpovědí, určil soud

Praha - Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová musí zaplatit pokutu za zveřejnění výpovědí svědků v trestní kauze CASA. Soud dnes zamítl její žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), rozsudek je pravomocný. Právník Parkanové argumentoval tím, že úřad klientce upírá právo na svobodu projevu a také hrubě porušuje její právo na obhajobu.

Vlasta Parkanová.Foto: ČTK/Volfík René

"I když soud může chápat důvody, které vedly žalobkyni (Parkanovou) ke zveřejnění údajů, které získala v rámci trestního řízení vedeného proti ní, se zveřejněním nemůže souhlasit s ohledem na skutečnost, že jím dochází k porušení práva na soukromí těchto osob," uvedl soudce Jiří Tichý z pražského městského soudu. Dodal, že i podle dřívějšího stanoviska Nejvyššího správního soudu může být svoboda projevu omezena na základě zákona na ochranu osobních údajů ve prospěch práva na soukromí.

Někdejší politička dlouhodobě čelí v případu nákupu letounů CASA obvinění ze zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku. V roce 2013 zpřístupnila na svém webu záznamy výpovědí nejen obviněných, ale i svědků, například bývalého premiéra Petra Nečase nebo exministra financí Miroslava Kalouska. Její advokát Tomáš Sokol dnes podotkl, že vzhledem k rozsáhlé medializaci kauzy i k délce trvání trestního řízení nenašla jiný možný způsob obrany proti obvinění.

Problém byl v tom, že Parkanová u jednotlivých výpovědí ponechala jména a příjmení svědků. Ochránci dat jí za to uložili pokutu 16.000 korun s tím, že informace uvedené svědkem ve výpovědi je nutné považovat za osobní údaje. "Klientka měla velmi zásadní důvod pro to, aby protokoly svědků - včetně jmen - zveřejnila, protože tím dokazovala, že žádný nevypovídá nic, co by ji mělo usvědčovat z trestné činnosti," tvrdil Sokol. Rozsudek podle něj znamená to, že "svoboda slova velmi silně utrpěla". Parkanové, která k jednání nepřišla, doporučí, aby si podala stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Povinnost zachovat mlčenlivost

ÚOOÚ zastává názor, že povinnost zachovat mlčenlivost mají všichni, kdo přijdou do kontaktu s trestním spisem - tedy nejen například policisté či znalci, ale i obvinění. Parkanová tak zveřejněním osobních údajů překročila rámec nezbytné obhajoby. Právník úřadu dnes zdůraznil, že použití protokolů pro účely obhajoby samozřejmě vyloučeno není.

O nákupu letounů CASA za více než 3,5 miliardy korun rozhodla vláda Mirka Topolánka (ODS) v roce 2009, nákup byl od počátku kritizován jako předražený. Parkanová pokládá své stíhání, které začalo v roce 2012, za bezdůvodné. Soud nedávno vrátil obžalobu k došetření a nařízení hlavního líčení s tak dále protahuje.

Dozorový státní zástupce po zveřejnění výpovědí zvažoval, že pro Parkanovou navrhne vazbu kvůli ovlivňování svědků. Sokol pak čelil stížnosti u České advokátní komory. Profesní organizace však rozhodla, že advokáta kárně stíhat nebude. Poukázala na to, že jeho klientka je vystavena masivnímu tlaku médií, která vycházejí z informací široce poskytovaných orgány činnými v trestním řízení.