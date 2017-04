Pasažéry v metru vystřídají dělníci. Céčko bude ochromeno

Velký pátek přinese do metropole velké změny. Ve veřejné dopravě. Na celé období Velikonoc se zastaví významná část metra – mimo provoz bude v obou směrech centrální úsek červené trasy C mezi stanicemi Pražského povstání a Nádraží Holešovice. Jezdit se tam nebude skutečně po celý prodloužený víkend: od noci na pátek až do noci na úterý.

Metro ovšem nečeká velikonoční klid. Právě naopak: v uzavřeném úseku bude nebývale rušno. Právě čas Velikonoc vybral dopravní podnik jako ideální termín pro provedení nutných prací velkého rozsahu, kdy vyřazení klíčové tepny veřejné dopravy v hlavním městě bude mít nejmírnější důsledky. ČTĚTE TAKÉ: KRÁTCE: Metro stálo kvůli pádu muže do kolejiště „Hledali jsme nejvhodnější termín tak, aby se tato rozsáhlá oprava dotkla cestujících co nejméně, a proto jsme zvolili prodloužený velikonoční víkend," připomněl dopravní ředitel pražského dopravního podniku Ladislav Urbánek. Termín tedy nebyl zvolen náhodně, ale po opravdu důkladných úvahách. Tři kilometry kolejnic Metro čeká výměna kolejnic – a to ve velkém rozsahu – včetně doplnění štěrkového lože a jeho vyčištění, stejně jako odstranění některých stykových transformátorů v kolejových úsecích vybavených počítačem náprav. „Vyměníme celkem téměř tři kilometry kolejnic, kolejnicovou část čtyř výhybek i navazujícího křížení, provedeme jejich podbití a výměnu zhruba dvě stě tun štěrkového lože," přiblížil Urbánek, co všechno je třeba stihnout ve dnech, které má němčina lidí spojené s odpočinkem a volnem. ČTĚTE TAKÉ: Praha předvelikonoční – Praha ucpaná. Ráno, přes den i vpodvečer Autobusem i tramvají Samozřejmostí je podle jeho slov zajištění náhradní dopravy. Aneta Řehková z dopravního podniku připomněla, že nepůjde jen o autobusovou linku XC, ale cestující budou mít i další možnosti. Mimo jiné vyjede i nová tramvajová linka číslo 36. Posílena bude navíc tramvajová linka číslo 6, stejně jako některé autobusy. Na výluku i na možnosti, jak se s ní vypořádat, mají cestující v okolí uzavřených stanic během dne upozorňovat informátoři v reflexních vestách, schopní poradit nejenom v češtině, ale i v angličtině. Bude od nich možno také získat informační letáky, které budou rovněž k dispozici ve stanicích metra. Připravena je také stovka informačních tabulí se schematickým nákresem a základními informacemi, a to v češtině i angličtině. Výměna i na béčku Uzavřený úsek v metru ovšem není jediným místem v metru, kde se mění kolejnice. Jiný postup zvolil dopravní podnik na žluté lince B, kde se v úseku mezi stanicemi Českomoravská a Invalidovna pracuje v tunelech postupně. Lidé z Prahy 8 a 9 to mohou zaznamenat podle hluku a vibrací. Zde by podle předpokladů mělo být hotovo v červnu – a dopravní podnik na svém webu slibuje, že doprava metrem pak v uvedeném úseku bude tišší i bezpečnější. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Havárie trati odklonila tramvaje na dvě noci Náhrada za úsek metra s přerušeným provozem od pátku 14. do pondělí 17. dubnaNáhradní autobusová doprava XC bude v denním provozu jezdit v trase Nádraží Holešovice – Vltavská – Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání

Alternativní spojení mezi linkami metra C (stanice Nádraží Holešovice) a B (stanice Náměstí Republiky) nabízí tramvajová linka číslo 6, kde budou pro zvýšení kapacity jezdit dvouvozové soupravy.

Nově zavedena bude tramvajová linka číslo 36 (v provozu od deváté dopolední do osmé večer) jezdící v trase Bílá labuť – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště Holešovice – Nádraží Holešovice (a ze zastávky Nádraží Holešovice pokračující jako linka číslo 12 směr Sídliště Barrandov; podobně se při jízdě v opačném směru promění dvanáctka v šestatřicítku s konečnou stanicí Bílá labuť).

Všechny spoje tramvajové linky číslo 17, běžně končící v zastávce Výstaviště Holešovice, budou prodlouženy do zastávky Vozovna Kobylisy

Na autobusových linkách číslo 118, 196 a 213 budou nasazovány kapacitnější vozy (a v případě autobusových linek 134, 135 a 201 musí cestující počítat s drobnými posuny některých zastávek)

Autor: Milan Holakovský