Pátrání po školačce z Ústí pokračuje, kriminalisté potřebují záběry z kamer

Ústí nad Labem – Ústečtí kriminalisté zatím stále marně pátrají po pohřešované školačce Michaele Patricii Muzikářové z Klíše. S pomocí se nyní opět obrací na veřejnost.

Letáky po ústecké MHD. Foto: DENÍK/Radek Strnad

„Žádáme veřejnost, která v době od 10. ledna 14 hodin do 11. ledna 8 hodin projížděla lokalitou Klíše, okolím bydliště dívky, tedy ulicí Na Vlnovce ve směru na Ovčí vrch a Střížovický vrch a má v autech zabudované kamery, aby je poskytla policii. Oceníme také záběry kamer z budov v těchto místech," sdělila ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová s tím, že kriminalisté mají prokazatelné informace o tom, že dívka v úterý 10. ledna byla ve škole v ulici České mládeže. Mapu cesty Míši do školy a reakce veřejnosti čttěte zde: Míšo, vrať se, vzkazují kamarádi

O den později tam ovšem již nedorazila. Jak uvedla matka pohřešované, před odchodem do práce svou dceru nekontrolovala. Dívka se naposledy objevila dne 10. ledna ve večerních hodinách na sociální síti Facebook, od té doby o ní nikdo nic neví. Mobilní telefon má vypnutý. Po městě jsou vyvěšené fotografie dívky včetně popisu věcí, co by měla mít oblečené na sobě.

„Potřebujeme prostřednictvím kamer zmapovat, kde se dívka pohybovala," sdělila ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Na pátrání se v posledních dnech podílí také hasiči, strážníci, policisté v civilu či dobrovolníci. Nechyběli ani policejní technici z forenzního oddělení ve speciálních bílých oblecích. „Tento oděv je zcela standardní, kriminalističtí technici ohledávali místo bydliště v ulici Na Vlnovce. Ke stopám se musí vždy přistupovat citlivě, aby nedošlo k jejich kontaminaci," podotkla Hyšplerová. Více o průběhu pátrání čtete zde: Ztracenou Míšu stále nenašli, pátrací psi pročesávají byty i sklepy

Policie se zatím nechce vyjádřit k tomu, zda již také vyslechla otce pohřešované dívky. Nekomentuje ani spekulace o údajné trestní minulosti matčina přítele, které se vyrojily na sociálních sítích. „Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů se nemůžeme vyjadřovat ke konkrétním osobám," vysvětlila Hyšplerová. Popis pohřešované Michaely Patricie Muzikářové: Policisté pátrají po dvanáctileté dívce z Ústecka, nepřišla do školy