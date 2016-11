Patrik Přívara dostal za bičování přítelkyně kabelem sedm let vězení

Jihlava – Za vydírání a výtržnictví má jít Patrik Přívara na sedm let do vězení. V úterý o tom rozhodl Krajský soud v Brně.

Patrik Přívara u soudu.Foto: Deník/Roman Martínek

Podle obžaloby Přívara na Jihlavsku několik měsíců týral partnerku Lucii N. Zbičoval ji kabelem od nabíječky, žena pak ještě navíc musela zůstat dvacet minut nahá v řece ve studené vodě. Obžalovanému hrozil trest odnětí svobody na pět až dvanáct let. Rozsudek není pravomocný. Obě strany si ponechaly lhůtu pro podání odvolání.

Vše podle obžaloby vyvrcholilo na začátku loňského října v Jihlavě. Tehdy třiatřicetiletý Přívara, který je závislý na drogách, svoji o dva roky mladší přítelkyni napadl. Několikrát ji udeřil pěstí do obličeje, podle znalce šlo minimálně o osm úderů, pak ji zbičoval kabelem od nabíječky. Znalec v průběhu líčení hovořil minimálně o sedmnácti švihnutích. Poté ženu podle spisu s nožem v ruce táhl k řece Jihlavě, kde ji donutil svléknout se. Žena posléze musela zůstat dvacet minut ve studené vodě. Až teprve potom Přívara zavolal zdravotnickou záchrannou službu. To už byla žena vyčerpaná a podchlazená, zdravotníci jí naměřili tělesnou teplotu 34 stupňů.

„Obžalovaný ji seřezal jako psa, chtěl, aby ji to bolelo," řekl v závěrečné řeči jihlavský krajský státní zástupce Jiří Morava. Doplnil, že obžalovaný nemá absolutně žádný náhled na své jednání, které se snaží bagatelizovat. Uvedl, že takového násilí na ženě se může dopustit jen „mravnostně pokleslý jedinec".

Přívara se částečně doznal, podle něj šlo o dlouhodobé vyústění jejich konfliktů. „Okradla mě i mého otce a babičku, ukradla mi batoh i občanku," uvedl ve své závěrečné řeči jako důvod, proč ženu loni v říjnu napadl. Už dříve vypověděl, že ji nenutil lézt do vody, ale že si stěžovala na bolest zraněné nohy, a tak jí prý řekl, ať si nohu zchladí ve vodě.

Utrpěla těžkou újmu

Předsedkyně senátu soudců Jaroslava Bartošová v odůvodnění rozsudku uvedla, že poškozená utrpěla těžkou újmu na zdraví. Obžaloba muže vinila rovněž z několikaměsíčního týrání. Podle soudu se popsané události staly tak, jak je obžaloba vylíčila. Nešlo ale o osoby žijící ve společné domácnosti, proto do trestu nebylo zahrnuto týrání.

Přívara už byl dříve odsouzen za výtržnictví. Ale i jeho oběť Lucie N. měla problémy se zákonem. Přívara u soudu řekl, že prodávala pervitin, což mezi nimi vedlo k neshodám. Za prodej pervitinu loni v říjnu Lucii N. udělil Okresní soud v Jihlavě podmínku. Lucie N. se přiznala, že drogu prodávala lidem z Jihlavy a okolí, a to ve více než sto případech. Obžaloba předložila soudu výpovědi šesti svědků, kteří potvrdili, že drogu od Lucie N. kupovali za cenu 200 až 300 korun za takzvanou čáru, což je 0,1 gramu drogy.

Lucie N. pervitin odebírala hlavně od Daniely Frantálové z Jihlavy, kterou loni soud v Jihlavě poslal do vězení i s Danielem Berkou. Na svědomí měli dovoz a prodej pervitinu do vězení. Lucie N. dostala trest třicet měsíců s podmínkou na pět let. Kromě toho musí být pod dohledem úředníků a během zkušební doby nesmí užívat drogy. V této souvislosti se musí kdykoli podrobit náhodnému testování.

Lucie N. tehdy k soudu ani nemohla přijít, bylo to krátce poté, co ji Přívara brutálně napadl. Ženě tehdy reálně hrozil za prodej většího množství drog nepodmíněný trest, ale i kvůli tomu, co musela prožít, se nad ní žalobce slitoval a souhlasil s tím, aby jí soud uložil pouze podmínku.