Péče o důchodce. Kandidáti na prezidenta našli téma kampaně

/INFOGRAFIKA/ Ústředním tématem prezidentských voleb už nebude jen tichá hrozba terorismu a otázka uprchlíků rozdmýchávaná prezidentem Milošem Zemanem. Stále větší prostor budou v kampaních dostávat i senioři. Jejich počet totiž roste – už dnes tvoří skoro pětinu populace. Podle odborníků jsou navíc mnohem aktivnější a loajálnější než třeba prvovoliči. Volby proto mohou rozhodnout právě oni.

„Seniorů, kteří nemají vůbec nikoho, je spousta. Jako prezident proto budu podporovat nejrůznější formy mezigeneračních výměn,“ avizoval třeba bývalý předseda Akademie věd a jeden z favoritů prezidentského klání Jiří Drahoš. Rozhodl se tak o víkendu po zhlédnutí dokumentu Sama, který mapuje poslední léta Luby Skořepové. Slavná herečka neměla ve stáří ani na nájem. Na úklid jí nezbývaly síly.

Drahoš proto vyzývá dobrovolníky, kteří mu nyní pomáhají v kampani, aby se do budoucna zapojili právě do péče o staré lidi. Měli by je navštěvovat doma či v komunitních centrech pomáhat jim nahradit rodinu. Seniorům, kteří jsou prozatím zdraví a aktivní, chce zase rozšířit možnosti zaměstnání či vzdělávání.

Není sám. S nápadem, jak podpořit seniory, přišli prakticky všichni kandidáti. Třeba textař a producent Michal Horáček ohlásil, že pokud se stane prezidentem, vzdá se svého platu. Celý ho pošle zvláštnímu fondu nazvanému Senioři v nouzi. „Proč? Nespočet lidí je po celoživotní práci v důchodovém věku na hranici příjmové chudoby. To považuji za nepřijatelné,“ tvrdí.

Bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer, který svou kandidaturu oznámil teprve v uplynulém týdnu, zase podpoří důstojné umírání starých lidí. Podpořila ho v tom i manželka Klára. „Pracuju v domácím hospicu Cesta domů a dlouhodobě se pohybuju mezi zdravotně postiženými. Z pozice manželky prezidenta bych mohla přeci jen pomoci více než jako dobrovolník nebo řadový pracovník,“ řekla.

Pozadu nezůstává ani Miloš Zeman. Zatímco doposud objížděl kraje mimo jiné s tím, aby s lidmi vtipkoval o alkoholu nebo jitřil protiuprchlické vášně, seniorské téma bylo spíš ve stínu. Nyní ho zvedá. Nedávno se mu totiž podařilo část penzistů naopak popudit – to když se vyjádřil, že stokoruna za hospitalizaci nikomu neublíží. „Pan prezident asi netuší, jak jsou na tom osamocené seniorky, které mají nízkou penzi a drahé náklady na bydlení,“ rozlítil se tehdy předseda rady seniorů ČR Zdeněk Pernes.

Opakovaně třeba hovoří o potřebě zakládat hospice. „Nezapomeňte, že ročně u nás umírá asi sto tisíc lidí. V USA končí v hospicích 50 procent umírajících, u nás to jsou jenom tři procenta,“ řekla třeba při návštěvě jižních Čech hlava státu.

Podle politologa Jana Kubáčka je jednání kandidátů logické. „Jde o správnou strategii, senioři mohou volby rozhodnout,“ zhodnotil. Počet starých lidí v populaci totiž skokově roste. „Senioři jsou navíc stále zdravější, bohatší a aktivnější. Všímají si dění kolem sebe a na rozdíl od prvovoličů jsou disciplinovanější – chodí volit,“ pokračuje. Tato skupina je navíc velmi citlivá k tomu, jak o ní politici hovoří a jak myslí na jejich potřeby.

Péče o seniory proto bude podle něj rezonovat stále častěji. „To ale neznamená, že už se nebudou objevovat snahy lidi strašit uprchlíky. Toto téma, které působí velmi podprahově, totiž bude rozdmýchávat minimálně současný prezident Miloš Zeman a lidé budou chtít slyšet odpověď i od dalších jeho protikandidátů,“ domnívá se politolog.