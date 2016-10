Pelikán dočasně zprostil funkce obviněnou žalobkyni Máchovou

Moskva - Rusko udělá všechno pro to, aby zabránilo vydání údajného ruského hackera z České republiky do Spojených států. Uvedla to dnes mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Zatčení Jevgenije Nikulina v Praze podle ní svědčí o tom, že americké úřady pořádají globální štvanici na ruské občany.