Pelikán odmítl v kauze chomutovského soudce Nováka podat stížnost

Praha - Ministr Robert Pelikán (ANO) po dvou měsících odblokoval vyšetřování korupční kauzy chomutovského soudce Ivana Nováka a advokáta Josefa Douchy. Odmítl podat stížnost k Nejvyššímu soudu kvůli místní příslušnosti, informuje zpravodajský web Českého rozhlasu. Kvůli květnovému nálezu Ústavního soudu týkajícího se místní příslušnosti soudů odmítal ve věci rozhodovat Krajský soud v Hradci Králové, kterému případ kvůli hrozící podjatosti přidělil vrchní soud. Předseda hradeckého soudu se proto obrátil na ministerstvo spravedlnosti.

Robert PelikánFoto: Deník/Martin Divíšek

„Co se týká podnětu k podání stížnosti v případech soudce Ivana Nováka a Josefa Douchy, pan ministr neshledal porušení zákona a návrh Krajského soudu v Hradci Králové 6. září 2016 odložil jako nedůvodný," řekl ČRo Jakub Říman z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

Soudce Ivan Novák čelí obvinění, že přijal úplatek od advokáta Douchy. Kriminalisté tvrdí, že Novák za peníze předčasně propustil z vězení Douchova klienta. Podle médií se propuštění týkalo podnikatele Tomáše Maliny, jenž si odpykával trest za závažnou hospodářskou kriminalitu.

Novák čelí obvinění ze zneužití pravomoci a přijetí úplatku. Stíhán je na svobodě stejně jako Doucha, který je obviněn z podplacení a zneužití pravomoci. Soudci hrozí až deset let vězení, právníkovi šest.

Pelikán svým rozhodnutím vyšetřování urychlil, pokud by podnětu vyhověl a stížnost podal, dostala by se k Nejvyššímu soudu, a případ by tak dále stál. Podle ČRo krajský soud v nejbližší době začne ve věci rozhodovat, i když se dál bojí toho, že jeho verdikty může obhajoba v budoucnosti zpochybnit. „Obava tady je, ale my jsme udělali všechno pro to, abychom tomu zabránili," řekla webu mluvčí soudu Kateřina Podeszwová. Soud nyní podle ní rozhodne o Douchových věcech, o něž se policisté přou s Českou advokátní komorou. Vyšetřovatelům by podle ČRo mohly posloužit jako důkaz.