Ministr Pelikán podal žalobu na soudkyni Helenu Královou

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán podal kárnou žalobu na soudkyni Helenu Královou. Požaduje její odvolání z funkce. Informaci zveřejnila Česká televize. Soudkyně je známá z kauz Jany Nečasové.

Informaci potvrdila mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová. Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 je známá z mediálně sledovaných kauz údajného zneužití Vojenského zpravodajství současné manželky expremiéra Petra Nečase (ODS) Janou Nečasovou (dříve Nagyovou) a případem bývalých manažerů Čepra. Obě tyto kauzy jí odvolací senát odebral.

Podle Pelikána se Králová při svých rozhodnutích opakovaně neřídila závaznými pokyny nadřízeného soudu, aniž to patřičně zdůvodnila a vyargumentovala. "Zaviněně porušila povinnosti soudce a ohrozila důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů," cituje web ČT z dokumentu.

Kárným proviněním soudce se rozumí buď zaviněné porušení soudcovských povinností, nebo zaviněné chování, kterým soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v rozhodování soudů. Ministr spravedlnosti může navrhnout zahájení kárného řízení proti jakémukoliv soudci.

Stejnou pravomoc má i prezident. Kárnou žalobu projednává Nejvyšší správní soud. Podle závažnosti provinění může soudci uložit důtku, snížení platu, odvolání z funkce předsedy soudního senátu nebo odvolání z funkce soudce.

Pokud v kárné žalobě navrhl odvolání z funkce, může ministr soudkyni výkonu funkce dočasně zprostit, a to až do pravomocného skončení kárného řízení. Proti rozhodnutí o dočasném zproštění funkce by Králová mohla vznést námitky, které by ale neměly odkladný účinek. Po dobu dočasného zproštění pobírá soudce polovinu svého platu. Jestliže o funkci na konec nepřijde, zbytek se mu poté doplatí.

Soudkyně Králová se s pražským městským soudem neshodla v kauze zpravodajců. Poté, co aktéry případu opakovaně zprostila viny, zpochybnil jiný senát městského soudu její nestrannost a vytkl jí nelogické hodnocení důkazů. Věc proto loni v prosinci přidělil nové soudkyni. V dubnu letošního roku ji pak odvolací senát odebral i kauzu Čepra týkající se bývalého generálního ředitele Tomáše Kadlece a obchodního ředitele Alexandra Houšky.

Podle obžaloby oba porušili nevýhodnými transakcemi z roku 2005 povinnosti při správě cizího majetku a státnímu podniku způsobili škodu 156 milionů korun. Soudkyně Králová dvojici osvobodila, a to celkem třikrát - nejprve v roce 2013, poté o dva roky později a naposledy loni v září. Poslední z verdiktů zrušil pražský městský soud v dubnu, poslal věc zpátky na obvod k dalšímu projednání a nařídil výměnu soudce.

Předsedkyně odvolacího senátu pražského městského soudu Eva Brázdilová mimo jiné konstatovala, že soudní senát pod jejím vedením opakovaně nerespektoval rozhodnutí nadřízených soudů a "zcela ignoroval" i právní názor Nejvyššího soudu.

Kauzu takzvaných poslaneckých trafik, která vedla v roce 2013 k pádu Nečasovy vlády, Králová nadále rozhoduje. Pražský městský soud na jaře zamítl stížnost státních zástupců, podle nichž je Králová podjatá. Poslední soudní jednání bylo 7. září. Dalších sedm jednacích dní soudkyně stanovila na období od října do prosince.