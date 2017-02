Peníze na dluhopisy Agrofertu šly z Babišova účtu v UniCredit Bank

Andrej Babiš přiznal, že transakce s korunovými dluhopisy byla výhodná pro něj i Agrofert. Cenné papíry své firmy nakoupil z peněz, které vydělal. A do Agrofertu je poslal ze svého účtu v UniCredit Bank. Deník má potvrzení banky k dispozici. Vyplývá z něj, že Andrej Babiš nakoupil cenné papíry v nominální hodnotě 1 482 269 996 za 1 556 468 332 korun.

„Tehdy jsem byl podnikatel, pracoval jsem ve prospěch své firmy, mých zaměstnanců a ve svůj vlastní. Politici měli pracovat ve prospěch státu, což neudělali," řekl Andrej Babiš Deníku.

V rozhovoru popřel, že touto transakcí chtěl ošidit stát, jak mu vyčetl premiér Bohuslav Sobotka. „Vždy jsem podnikal podle zákonů. Agrofert věděl, že bude mít velké investice v Německu a na Slovensku. Moje bývalá firma (Babiš Agrofert převedl letos v únoru do svěřenského fondu – pozn. red.) měla tehdy 22 miliard korun úvěrů, dnes má 37, takže potřeba finančních prostředků je evidentní. Desetileté peníze za šest procent je korektní sazba, existuje na to i posudek," uvedl.

Sobotka se v dopise, který adresoval svému ministru financí, ptá, jak hodnotí situaci, kdy firma vydá korunové dluhopisy a jako jediný je nakoupí její majitel: „Nejedná se o podezřelé jednání s cílem obejít placení daně?" Na Facebooku se ovšem premiér vyjádřil daleko razantněji: „Korunové dluhopisy byla cesta, kterou využil miliardář A. Babiš k tomu, aby důkladně ojebal český stát."

Sobotka hlasoval pro Babiše

Šéf hnutí ANO mu ale vrací úder: „Při projednávání zákona o investičních pobídkách 21. března 2012 padl pozměňovací návrh hospodářského výboru, který měl vést ke zdanění korunových dluhopisů od 1. ledna 2013. Zatímco poslanci ODS byli pro, všichni členové ČSSD hlasovali proti. Pan poslanec Sobotka se zdržel, takže byl vlastně proti. Kalousek se také zdržel. Krátce řečeno, hlasovali pro to, aby Babiš nezdaňoval. A dneska mi to vyčítají a říkají, že to byl trik? Vždyť tomu mohli zabránit. Pan Sobotka nejenže nechtěl dodanit dluhopisy z roku 2012, ale dokonce se zdržel i u návrhu na jejich zdanění od ledna 2013."

Andrej Babiš přišel s návrhem na zdanění korunových dluhopisů od příštího roku, což mu unisono všichni politici vyčetli. Podle nich by na to doplatilo 73 tisíc občanů, kteří v dobré víře spořící dluhopisy nakoupili. Podle Miroslava Kalouska či Petra Fialy náprava naopak vede přes Finanční správu, která by měla individuálně posoudit postup emitentů firemních dluhopisů a eventuálně je dodanit. Podobně jako Agrofert se zachoval také Synot podnikatele a senátora Ivo Valenty. Ten jen v roce 2015 na úrocích z korunových dluhopisů vydělal 300 milionů.

Daňově optimalizovali

Bohuslav Sobotka se ve svém dopise opírá i o výrok někdejší Babišovy náměstkyně Simony Hornochové, která v HN uvedla, že „emise korunových dluhopisů byla běžným způsobem, jak se vyhnout zdanění dividend". Babiš Deníku ukázal zápis z porady vedení ministerstva financí z 3. července 2014, kde Hornochová dostala úkol do týdne předložit informaci ke zdaňování výnosů korunových spořících dluhopisů.

„Z hlediska rozpočtových dopadů lze konstatovat, že nežádoucí daňová optimalizace znamenala určitý rozpočtový dopad pouze v případě fyzických osob. Vzhledem k tomu, že bankovní a korporátní dluhopisy dominantně nakupují právnické osoby, byly rozpočtové dopady v roce 2012 predikovány na méně než stamiliony," napsala Hornochová.

Na dotaz, zda tím tedy potvrdila, že se nákupem dluhopisů své firmy dopustil nežádoucí daňové optimalizace, ministr financí odpověděl: „V mém případě šlo o to, že Agrofert potřeboval dlouhé peníze a využil k tomu korunové dluhopisy, z nichž se neplatila daň. Ano, bylo to výhodné, ale to není problém majitele, nýbrž státu. Jako ministr financí dělám zákony ve prospěch státu."

