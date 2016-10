Peníze na opravu okresních silnic má garantovat zákon, plánují politici

Praha – Děravé silnice a někdy ještě děravější rozpočty na jejich opravu. Tak to už roky vypadá s financováním rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. O nejmenší komunikace se u nás starají kraje a Sobotkova vláda jim v posledních dvou letech poslala mimořádnou dotaci v celkové výši 7,5 miliardy korun. Proti obrovskému vnitřnímu dluhu je to ale kapka v moři.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petr Krňávek

Jeden příklad za všechny: Královéhradecký kraj ročně hospodaří asi se třemi miliardami korun, kdyby zdejší politici chtěli naráz opravit své okresky, potřebovali by deset miliard. Třikrát tolik, než je roční rozpočet kraje.

Kde vzít peníze na děravé okresní silnice řešili lídři sedmi největších politických stran, kteří se zúčastnili předvolební debaty Deníku.

Čím chtějí zalátat okresky? Teď na to kraje musejí peníze vyčlenit samy ve svém rozpočtu. Stát jim navíc poslal zmiňovaných 7,5 miliardy korun. Lídři stran se ale v debatě Deníku shodli, že to není systémové. Například ČSSD s KSČM a dalšími (třeba STAN) podpoří, aby peníze na opravu silnic II. a III. třídy přicházely do krajů každý rok, a to změnou zákona o rozpočtovém určení daní. Zohlednit by se měla i hustota silniční sítě v kraji.

Jak podotýká Petr Moos z Fakulty dopravní ČVUT, už teď je situace na pováženou. „Investování musí být dlouhodobé, krajům ale chybí koncepce a strategický plán. Znenadání se objeví peníze, tak se začne opravovat. Jenže rekonstrukce tím pádem nejsou ani pořádně koordinované a vznikají chaotické uzavírky a následné kolony," upozorňuje profesor Moos.

Není to problém jen okresek, ale i dálnic v ČR. Za vzor dává Moos třeba Rakousko. To zvládlo opravu dálnice do Salzburku v podstatě bez kolon jen tím, že koordinovali opravy a pomocí proměnných dopravních značek zpomalovali auta dlouho před zúžením.