Peníze vynaložené na rozvoj vzdělávání v ČR nepomohly, tvrdí NKÚ

Ceny léků poletí dolů. Způsobí to posilování koruny po konci intervencí České národní banky. Čeští pacienti se z toho ale radovat nebudou – jejich léky budou ještě více mizet za hranice. Díky své nižší ceně se stanou ještě lákavějšími sousty pro firmy, které medikamenty se ziskem přeprodávají do ciziny. Předpovídá to šéf Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.