Peníze z Norska pomáhají dětem i psychiatrickým pacientům

Tři projekty, na jejichž uskutečnění byly použity peníze z Norských fondů 45,6 milionu českých korun , dokončila Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Ta pak z vlastních zdrojů investovala 27 milionů korun.

Památkově chráněná mozaika ze 70. let minulého století je součástí nového stacionáře psychiatrického oddělení FNO. Díky němu podle primáře Petra Šilhána (na snímku) pacientům umožní lepší a rychlejší zapojení. Foto: Deník/Pavel Sonnek

Finance byly rozděleny mezi dva projekty týkající se dětí (zaměřené na prevenci a úrazy) a směřovaly i do vybudování denního stacionáře pro pacienty psychiatrického oddělení FNO.

„Konkrétně se jednalo o projekty s názvem Prevence dětských úrazů, Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku a Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči," upřesnil náměstek ředitele FNO pro techniku a provoz Ivo Žolnerčík.

„O vytvoření denního stacionáře jsme uvažovali už dlouhou dobu. Zatímco obvykle je denní stacionář ambulantní zařízení, do kterého přicházejí pacienti zvenčí, v našem případě slouží jako doléčovací pracoviště. To znamená, že sem přecházejí pacienti z léčby na lůžku, s nimiž je možné pokračovat v polointenzivním režimu. Mohou do stacionáře docházet z domova," uvedl primář psychiatrického oddělení FNO Petr Šilhán.

Jak dodal, zejména u pacientů se závažnými duševními onemocněními je rehabilitace klíčová. „Pokud se s ní nezačne včas, nebo se s ní nezačne vůbec, je pravděpodobnější nepříznivý vývoj onemocnění," vysvětlil primář.

Poznamenal, že pokud například pacienti se schizofrenií nejsou v léčbě dostatečně podporováni a nepřijímají ji za svou, mohou mít tendenci medikaci předčasně vysazovat, vyhýbat se běžným aktivitám, uzavírat se do sebe, trávit čas pasivně a často nezdravě. Takže potom umírají v průměru o deset až dvacet let dříve než zdraví jedinci.

Kapacita lůžkového oddělení psychiatrického oddělení je 25 lůžek. Díky novému stacionáři budou moci ročně pokračovat v léčbě další dvě stovky pacientů.