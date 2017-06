Zemětřesení v ČSSD: Zaorálek převezme roli „kluka z plakátu“

Sociální demokracie dnes zažije předvolební zemětřesení. Klesající preference a neschopnost oslovit širší vrstvy občanů přiměly šéfa strany Bohuslava Sobotku přistoupit k radikálnímu řešení.

Dohoda Bohuslava Sobotky, Milana Chovance a Lubomíra Zaorálka podle informací Deníku zní, že si rozdělí role. Sobotka jako tvář úspěšné vlády dál zůstane premiérem. Chovanec, statutární místopředseda, bude řídit stranu a Zaorálek převezme roli „kluka z plakátu", tedy volebního lídra. Na této konstrukci se měli tři nejvýše postavení sociální demokraté dohodnout v neděli.

Hašek a Zimola chtějí Sobotku

Neznamená to ovšem, že na grémiu jejich představa projde hladce. Ačkoli členové vedení odmítají o vývoji situace spekulovat a neposkytují novinářům informace, občas něco utrousí. Většina poslanců a senátorů není například nakloněna výměně na předsednickém postu. Podle nich zbrklá reakce na uvadající přízeň voličů může situaci spíš zhoršit. Totéž si myslí i někdejší účastnící lánské schůzky Michal Hašek a Jiří Zimola. Za jejich obavami ale může být spíš nejistota, na koho ČSSD svede volební neúspěch, když už Sobotka nebude stát v jejím čele. Opětovná cesta na vrchol by se jim mohla zkomplikovat.

Manifestační podpora nového lídra

To přímo souvisí s další variantou, která se v lůně Lidového domu rodí. Lubomír Zaorálek, jehož hvězda po sjezdu ČSSD stoupá, by roli lídra převzal s tím, že v září se sejde mimořádný sjezd strany a manifestačně zvolí Zaorálka předsedou sociální demokracie. Do voleb by ji vedl jako potvrzený šéf. Tato strategie zabrala už v roce 2006, kdy na květnovém sjezdu 92 procent delegátů hlasovalo pro Jiřího Paroubka jako předsedu. V červnových volbách pak ČSSD získala 32 procent.

Birke skončí

Dnes odpoledne se rozhodne také o pozici volebního manažera strany. Je téměř jisté, že pokud Bohuslav Sobotka nebude předsedou a lídrem strany, ve funkci skončí Jan Birke. Ten se totiž na manažerské misi dohodl osobně se Sobotkou a svou představu o kampani nebude chtít vnucovat novému šéfovi. Ani Birke se ale k věci nechtěl vyslovit.