Pes vběhl na cizí pozemek, majitel mu ustřelil přirození. Teď jej soudí

Klatovsko – Nelehký úkol stojí před klatovským okresním soudem. Musí rozhodnout, zda je Zdeněk Skalický (53 let) nebezpečný pistolník, který ustřelil samonabíjecí pistolí psu přirození jen proto, že vběhl na jeho pozemek, nebo šlo jen o nešťastnou náhodu, když se chovatel snažil bránit své ovce před útočícím predátorem.

Zdeněk Skalický u klatovského soudu.Foto: DENÍK/Milan Kilián

Incident, který začal soud nyní projednávat, se odehrál letos o velikonočních svátcích ve Skránčicích nedaleko Hnačovského rybníka. Pražan Skalický si tam před několika lety pořídil pozemek, na jehož části začal chovat ovce. A právě kolem tohoto pozemku šla žena z Klatov na procházku se svým německým manželem, svým otcem a labradorem, jenž pobíhal takzvaně na volno. Přitom pes zaběhl na Skalického pozemek, kam byl otevřeným vjezdem volný průchod. Až sem se výpovědi obou stran shodují, další události už ale líčí rozdílně.

Vrátil se krvavý

„Pes tam vběhl a po třech čtyřech vteřinách se ozvaly čtyři rychlé výstřely. Během několika vteřin byl pes zpět z pozemku, krvácel," řekla majitelka labradora a dodala, že zvíře zasáhly dva výstřely, další dvě kulky pak podle jejích slov proletěly mezi ní a jejím otcem, jenž šel vpředu. Ten vypověděl totéž. Žena dodala, že Skalický jejímu otci nadával a že uchopil zbraň do obou rukou a namířil jejich směrem. A že pes, zasažený do žaludku a genitálií, musel absolvovat operativní léčbu. Žena proto žádá odškodné ve výši 23 tisíc korun.

Chránil jsem své ovce, tvrdí chovatel

Skalický se ale hájí tím, že chránil své ovce, jichž měl tehdy devět – čtyři dospělé a pět jehňat. „Vyhnal jsem je na horní část pozemku a uklízel mrvu. Vyrušil mě zvuk, který vydávají ovce v případě ohrožení. Viděl jsem velkého hnědého psa s vyceněnými zuby, jak honí ovce. V úmyslu psa vyplašit jsem vystřelil před sebe do měkkého hnoje, ale nepomohlo to. Proto jsem vystřelil dvě rány pod něj. To zabralo, pes zmizel. Pak se shora ozval ženský křik, že jsem jim postřelil psa. Já mu ale ublížit nechtěl," řekl Skalický. Dodal, že po útoku byla dvě jeho zvířata poraněna.

Líčení bude pokračovat v únoru, kdy budou vyslechnuti další svědci. Skalickému hrozí rok vězení.