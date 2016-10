Pes zaútočil a vážně zranil dítě v Habartově. Nebezpečné zvíře je stále na útěku

Habartov – Vážné poranění v obličeji utrpěl po útoku psa dvouletý chlapec z Habartova na Sokolovsku. Není to přitom poprvé, co nebezpečný pes, který utekl místní seniorce, útočil. Policie varuje, že nebezpečné zvíře se nyní volně pohybuje venku.

Ilustrační foto.Foto: Městská policie Sezemice

Podle mluvčí policie Kateřiny Böhmové se jedná o Staffbulla černé barvy, který je asi 50 cm vysoký. „V Habartově, v části kluč, napadl dvouletého vnuka seniorky, která se o psa měla starat. Dítě utrpělo vážné poranění v obličeji. Chlapec byl se zraněním letecky transportován do nemocnice," sdělila Böhmová. „Pes po útoku utekl do lesa a do současné doby se ho nepodařilo chytit. Je nebezpečný, v minulosti se napadení už dopustil," potvrdila mluvčí.

„Pokud psa kdokoliv spatří, ať jakékoliv informace sdělí neprodleně na bezplatnou linku 158," doplnila. Policii se přitom v noci údajně ozvala řidička, která měla zvíře na silnici srazit autem. Pes pak údajně odběhl zpět do lesa. Pohybovat by se mohl někde v okolí Svatavy a Sokolova.

Jak se Deníku podařilo zjistit, pes měl být u seniorky na převýchovu po napadeních, které jsou staré více než půl roku. Žena podle místních chová více psů, se kterými jsou problémy. „Psi ji poměrně často utíkají. Upozorňujeme na to neustále. Tohle je bohužel tragický následek. Snad bude dítě v pořádku," řekl Deníku obyvatel Habartova Ladislav K.