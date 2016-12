Drogy? Konopí? Nenávistná výzva štve proti vietnamskému obchodníkovi

Věrovany – V obchodech ve Věrovanech tento týden tráví lidé více času než jindy. Leží v nich petice. Ostře nasazuje na obchodníka vietnamské národnosti, jemuž chce obec pronajmout budovu bývalé školy v části Nenakonice. Rád by v domě zřídil prodejnu potravin.

Na protestních arších jsou už desítky podpisů.Řada obyvatel však obsah naopak kritizuje a od výzvy se distancuje. Vadí jim, jak štve Věrovanské proti podnikateli ze sousední vesnice a celé vietnamské komunitě.

Výzva občanům s názvem „Domov důchodců nebo pěstírna konopí?" je v každé ze čtyř prodejen potravin ve Věrovanech. Od autorství však v úterý dávali obchodníci i místní obyvatelé ruce pryč. „Je to hodně ostré," komentoval obsah muž středního věku, když v prodejně COOP v Rakodavech nakupoval klobásy.

Autor se v protestní výzvě ptá, zda ve Věrovanech potřebují vietnamské obchodníky a automaticky je spojuje se zločinem. „Nedělají si těžkou hlavu s předpisy jako je hygiena či prodej tabáku a alkoholu nezletilým. A co se bude dít v zákulisí? Drogy? Konopí? Pašované cigarety," varuje všechny pisatel. Zároveň apeluje na to, že k takové trestné činnosti poskytne obec budovu, do které chodila nejstarší generace za vzděláním.

I když pod výzvou jsou desítky jmen a podpisů, do médií se místní na jméno vyjadřovat nechtějí. „V Nenakonicích už jeden obchod je. Bydlím u památníku na okraji vesnice, měla bych to k Vietnamci blíže, ale stejně budu jezdit na kole do COOPu," reagovala starší žena, která zrovna vycházela z prodejny v Nenakonicích. „Slibovali, že v bývalé škole bude dům s pečovatelskou službou, nevím, proč by tam měl být Vietnamec," dodala.

I prodavačky jsou proti

Prodavačky z věrovanských obchodů jsou také proti zřízení dalšího. Prodejna potravin otevřená sedm dní v týdnu od večera do rána jim může odvést část zákazníků. „Těžko odhadovat, jak by nás to ovlivnilo. Lidé jsou tady hodně konzervativní. Asi bychom však další obchod pocítili, ale nijak dramaticky," shodly že prodavačky. „Hlavně obchod tu nechybí. Co postrádáme, je dům s pečovatelskou službou. Proč by měli nejstarší obyvatelé odcházet do Tovačova nebo Olomouce?" reagovaly.

Další jsou ale naopak pro to, aby obec budovu pronajala. Od výzvy se distancovali. „Je to otřesné. Tito lidé podnikají v sousední vesnici a žádné problémy s nimi nejsou. Mělo už být podáno trestní oznámení. Nedivím se," reagovali na tón protestní akce. „Nemovitost akorát chátrá. Že tam někdo chce DPS? Kde by na to obec vzala," shodli se dva muži a žena z Nenakonic.

Starosta Věrovan Miroslav Kubíček potvrdil, že rada obce schválila záměr pronajmout nebytové prostory bývalé školy a zřídit v nich prodejnu potravin. „Poměrem 3:2. Zájemcem je podnikatel vietnamské národnosti, který má v okolí prodejny. Ale zároveň vazbu na obec – jeho děti hrají fotbal," uvedl Kubíček. „Někdo z toho udělal, že tam bude pěstírna a drogy. To nás šokovalo, proto jsem zveřejnil prohlášení, kde na výzvu reaguji," dodal. Ani starosta neví, kdo stojí za výzvou plnou nenávisti. „Není žádný petiční výbor, nikdo nepřišel na obec s tím, že dělá takovou akci. Když se po tom pídíme, dá každý ruce pryč," uvedl Kubíček.

„Není partner, se kterým bychom postoj projednali. Možná čekali masovější odezvu, ale máme spíše opačnou. Že kritici poukazují na to, kolik je Vietnamců v Tovačově na náměstí? Když tam v neděli jedu, potkávám v obchodě několik lidí z Věrovan. Taková je realita," poznamenal starosta.

Obec neustoupí

Od záměru vedení obce ustoupit nehodlá. Nevidí pro to důvod. „DPS není aktuální. Když jsme prověřovali, kolik by stálo jeho zřízení v budově bývalé školy, náklady šplhaly ke 30 milionům korun. Takto objekt přestane chátrat a obec ještě bude mít z pronájmu nějakou tu korunu," uzavřel Kubíček.

S vietnamskými obchodníky mají zkušenosti v řadě obcí Olomoucka. Prodejnu provozují například ve Skrbeni. S bratry Nguyenovi jsou místní spokojeni. Čtyřiatřicetileý obchodník, který přišel s rodinou do České republiky před třinácti lety, otevírá prodejnu denně v šest hodin ráno – v neděli v 6.30. Zákazník najde v regálech všechno: čerstvé pečivo, mléčné výrobky, ovoce, drogistické zboží, hračky. Koupí i jízdenky na autobus či sudové víno. „Když něco nemá, do druhého dne dodá," ocenila podnikatele Jana Jelčová. Ve Skrbeni žije 15 let. „Tak dobře zásobený obchod jsem nezažila," přidala na chvále.