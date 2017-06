Pěstounů v ČR přibývá, jejich počet je ale stále nedostatečný

Množství pěstounů v tuzemsku narůstá. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se jejich počet zvýšil za posledních deset let více než dvojnásobně. Zhruba v polovině případů jsou přitom pěstouni s dítětem v příbuzenském vztahu. Chybí však zejména dlouhodobí pěstouni ochotní přijmout děti s handicapem, poruchami chování nebo sourozenecké skupiny.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Počet pěstounských rodin se v České republice za posledních deset let konstantně zvyšuje. Dle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí za minulý rok přibyly více než dva tisíce pěstounů. Celkem jich tak ministerstvo ke konci roku 2016 evidovalo 11 075. Více než polovinu z nich pak tvoří prarodiče dětí, a právě ti dle odborníků často péči o nezaopatřené děti přebírají. „Pokud je možné svěření dítěte do péče prarodiče nebo jiného rodinného příslušníka, většinou to vítáme. Také v SOS dětských vesničkách je 40 procent pěstounských rodin v příbuzenském vztahu k dítěti," vysvětluje Jana Pěchová z SOS dětských vesniček.

I přes stabilní nárůst počtu pěstounských rodin však jejich počet není dle odborníků dostačující. Trend potvrzují i národní statistiky. Zatímco počet odebraných dětí přesáhl v loňském roce sedm a půl tisíce, do pěstounské péče bylo svěřeno pouze 1892 dětí. Ministerstvo navíc v roce 2016 evidovalo na dvě stovky nově podaných žádostí a téměř čtyři sta nevyřízených. Skvělých výsledků dosahuje tento typ pěstounské péče především u malých dětí. Dle mapování pěstounské péče na přechodnou dobu, jež zajišťuje organizace Dobrá rodina, totiž dvě třetiny pěstounů přebírají do péče novorozence přímo z porodnice.

Mezi nejčastější anamnézy původních rodin dítěte pak podle šetření patří špatná bytová či finanční situace, drogy, alkohol nebo nezvládání péče o více dětí. Z 250 dětí, které byly do statistiky zahrnuty, bylo 57 procent z nich osvojeno, 15 procent přiděleno do stálé pěstounské péče a téměř 24 procenta dětí se díky pěstounské péči na přechodnou dobu mělo možnost navrátit k rodičům, prarodičům nebo širší rodině.

Největší problém však experti spatřují v nedostatku dlouhodobých pěstounů. „Význam profesionální pěstounské péče je nesporný, jelikož se soustředí pouze na péči o novorozence a děti předškolního věku. Zásadní je tak nedostatek dlouhodobých pěstounů, kteří by byli ochotni přijmout starší děti s handicapem, poruchou chování nebo větší sourozenecké skupiny," vysvětluje Cyril Maliňák z SOS dětských vesniček. V ústavní péči tak podle něj často končí nejen mladší děti do sedmi let, ale především starší děti, o něž není kvůli problémovému chování nebo náročnější péči mezi pěstouny zájem.