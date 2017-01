Dagmar Nejedlá: Pět dětí na jeden záchod a hotovo. Je to nutné?

Kde v současnosti mateřské školy nejvíc tlačí bota?

Největší problém je s tím, že na jednu učitelku je příliš mnoho dětí. V okamžiku, kdy se změní rámcové vzdělávací programy a povinné překrývání dvou učitelek během části pobytu dětí ve školce bude celoplošné a závazné pro kraje, se situace výrazně zlepší. Další velká zátěž je kontrolní činnost různých inspekčních orgánů. Ty jsou momentálně nejen dost časté, ale hlavně každý má trochu jiný názor na výklad vyhlášky.

Třeba hasiči, školská inspekce, hygiena?

Ano, někdy kontrolují totéž během krátkého časového úseku. Nejhorší ale je, že některé orgány vyžadují striktní dodržování pravidel, jiné na nich nebazírují. Vítáme proto, že paní ministryně Valachová bude se všemi komunikovat a pak stanoví nějakou metodiku. Vezměte si třeba, že ve vyhlášce o hygienických požadavcích na prostor je dáno, že na pět dětí musí být jedna toaleta a jedno umývadlo. Pokud přesahuje jediné dítě, už ho nemůžete přijmout, přestože by jistě nebyl problém se zabezpečením jeho potřeb. Věříme, že ministerstvo zdravotnictví zohlední připomínky z praxe a tento direktivní pohled se změní.

Přijatý zákon bude od roku 2020 rodičům garantovat místa ve školkách i pro dvouleté děti. Tím se vaše práce dramaticky změní. Jste na to připraveni?

Mohu mluvit hlavně za vesnice, kde žiji a učím. Pro maminky na venkově je nesmírně důležité, aby měly po ruce školku a mohly se co nejdříve vrátit do práce. Průměrné mzdy na vesnicích se pohybují v částkách, za které by v Praze možná lidé ani nepracovali, proto je důležité, aby tady vydělávali oba rodiče. Pro mladou rodinu je to obrovská pomoc.

Vy ale mluvíte o rodičích, mě spíš zajímala pozice ředitelek a učitelek MŠ…

Nepochybně pro nás bude daleko náročnější, když bude ve třídách převaha nebo i polovina dvouletých dětí. Ale učitelky si s tím poradí, ony zvládnou všechno. Výborné je, že díky šablonám si můžeme požádat o chůvy, které s malými dětmi pomohou.

Těšíte se na okamžik, kdy se vyhláškou sníží minimální počet dětí na dvacet a běžné budou dělené třídy?

To bude úžasné. Vždyť soukromé školky a školy vznikají hlavně proto, že si mohou dovolit menší třídy a žákům se věnovat individuálně.

Máte dost zájemkyň o práci učitelek v MŠ?

Shodou okolností mám ve svém mailu několik zájemkyň, hlásí se rozhodně víc mladých lidí než do základní školy. Vím ale, že ve městech je to horší, ať už kvůli nízkým platům, nebo prestiži učitelské profese.

