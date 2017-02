Petice za záchranu Jaška vězněného v Súdánu má 400 tisíc podpisů

Na 400 tisíc lidí z celého světa podepsalo petici na záchranu českého občana Petra Jaška, kterého súdánský soud koncem ledna poslal na více než 20 let do vězení za špionáž a protistátní činnost. ČTK o tom dnes informovala slovenská odbočka mezinárodní organizace CitizenGO.

PETR JAŠEK. V Súdánu je od roku 2015.Foto: ČT

Jašek, jehož súdánská policie zadržela v roce 2015, byl podle české diplomacie na misionářské výpravě a jeho cílem bylo pomáhat místním křesťanům. Úřady proti němu a třem Afričanům vznesly obvinění ze sedmi trestných činů.

Zatímco česká diplomacie sdělila, že Jašek byl odsouzen k úhrnnému trestu 20 let odnětí svobody, Jaškův obhájce Umar Farúk řekl, že jeho klient dostal 24 let vězení. Soud ho podle advokáta uznal vinným z vniknutí do země bez víz, ze špionáže, z pořizování snímků ve vojenských zónách a z vyvolávání nenávisti mezi komunitami.

Čtěte také: Súdán poslal Čecha Petra Jaška na 20 let do vězení. Mimo jiné za špionáž

Organizace CitizenGo uvedla, že Jašek byl odsouzen k 23 rokům a šesti měsícům vězení. Součástí trestu je podle ní i pokuta 100 tisíc súdánských liber (téměř 400 tisíc Kč).

Organizace Release International k případu již dříve uvedla, že čtveřice je stíhána za financování protivládních hnutí v Dárfúru a v Jižním Kordofánu. Ve skutečnosti ale podle ní tito lidé pouze chtěli pomoci studentovi z Dárfúru, který utrpěl popáleniny při demonstraci. Jašek podle obhájců lidských práv předal v Súdánu příspěvek pět tisíc dolarů určený na léčbu studenta.

Petice organizace CitizenGo se 400.000 podpisy je adresovaná Vysokému komisaři OSN pro lidská práva, jehož úřadu již byla předána, a súdánské vládě.

Nepřehlédněte: Mučedník? Kdo je vlastně „špion" v Súdánu?