Petici proti návrhu zákona o odpadech už podepsalo 800 obcí

Zhruba 800 měst a obcí podepsalo petici proti návrhu zákona o odpadech, který připravilo ministerstvo životního prostředí (MŽP). Obcím se nelíbí navrhované razantní navýšení poplatků a nákladů na odpadové hospodářství, které by se promítlo do jejich rozpočtu. Upozorňují také na nesoulad navrhované normy s připravovanou evropskou legislativou. Sdělil to dnes mluvčí Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela.

Obce nesouhlasí se zdražováním a s centrálním přerozdělováním ekologické daně, které návrh zákona předpokládá. Kritizují rovněž další administrativní zatížení obcí, keré by zákon vyvolal, a přehnanou přísnost zákona. Vadí jim, že současný návrh dostatečně nezohledňuje evropské recyklační cíle a neobsahuje adekvátní studii, která by vyčíslila dopad normy na občany a obce. Čtěte také: Plastové tašky už nebudou v obchodech zdarma. Sněmovna schválila novelu Se schvalováním zákona by se podle Chmely mělo počkat až do doby, kdy budou nově upraveny evropské předpisy, o kterých nyní jedná Evropský parlament. "Obce se plně ztotožňují s potřebou plnit stanovené evropské cíle, ale není zřejmé, proč by Česká republika měla mít cíle přísnější než EU," uvedl v tiskové zprávě. Po nové odpadové legislativě volají odborníci mnoho let a vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že ji připraví. MŽP pracovalo na novele zákona o odpadech dva roky. Ministr Richard Brabec (ANO) na začátku roku připustil, že vzhledem k množství připomínek se v tomto volebním období přijmout nestihne. Nepřehlédněte: Sobotka: Pokud se nenajde investor pro OKD, musí pomoci stát

