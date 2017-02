Petr Dolínek: Ceny jízdného musíme snížit v celé republice

Praha – Bývalý předseda Mladých sociálních demokratů Petr Dolínek míří do vedení ČSSD. Na post místopředsedy ho podpořila zhruba polovina krajů, získal například podporu jihočeské, plzeňské a jihomoravské organizace. Dnes se bude ucházet o nominaci v Moravskoslezském kraji.

Petr Dolínek. Foto: Deník

Chcete se dostat do předsednictva ČSSD zrovna ve chvíli, kdy vaše strana neprožívá nejlepší období, klesají jí preference a svádí tuhý boj se svým koaličním partnerem hnutím ANO. Co vás k tomu vede?

Sociální demokracie má své ideje a pevné základy, potřebuje jen oživit, probudit a po letech ve vládě nastartovat.

Čím byste ji chtěl nakopnout?

Musíme více provázat radnice, kraje a vládu. Vedeme urputný boj v rámci vlády i o zákony ve sněmovně, takže na náš fundament v regionech trochu zapomínáme. Proto musíme začít tvrdě pracovat směrem ke komunálním politikům, zapojit je do tahu na vítězství.

Bohuslav Sobotka říká, že chce, aby ČSSD byla radikálně sociální stranou. Vy jste začínal u mladých sociálních demokratů, kde vám radikálnost nechyběla. Pamatuji se na vaše snímky při potyčkách s policií, dokonce snad z nějaké policejní služebny, kam vás odvedli z demonstrace proti rasismu a neofašismu. Teď jako náměstek pražské primátorky jste asi zvyklý spíš na jednací sály a plyšová křesla…

Musím vám říct, že kdyby podobná situace nastala dnes, tak jdu demonstrovat znovu. To není o tom, kolik vám je nebo v jaké jste funkci, tady jde o princip. Některé věci prostě tolerovat nelze.

Co si představujete pod radikálně sociální agendou a hlavně, jak ji mají vnímat voliči?

ČSSD musí být stranou, která garantuje všem lidem v České republice, že pokud se jim v životě něco nepodaří, je tu stát, který je podrží a umožní jim zkusit to znovu. Každý nechť si jde svou cestou, ale stát tu musí fungovat jako pojistka.

Vycházíte i ze zkušeností náměstka pro dopravu, kdy se snažíte zajistit i lidem, kteří na tom nejsou finančně nejlépe, aby se mohli dostat snadno do školy, za prací nebo lékařem?

Jednoznačně. Myslím, že ceny jízdného je třeba snížit v rámci celé republiky. Pro lidi, kteří bydlí jinde, než je jejich práce, škola, kultura, zábava, nesmí být cena cestovného překážkou. V Praze se jednoznačně prokázalo, že snížení jízdného v MHD bylo přínosem, proto by k témuž mělo dojít v autobusech i ve vlacích napříč republikou. Je to jedna z věcí, které budu prosazovat.

Ve čtvrtek se budete ucházet o poslední nominaci, a to v Moravskoslezském kraji, kde ČSSD v krajských volbách výrazně ztratila. Má pražský politik šanci oslovit lidi na severní Moravě?

Mám výhodu, že jako předseda Mladých sociálních demokratů jsem sjezdil mnohokrát celou republiku a dobře znám problémy většiny krajů. Myslím, že budu umět oslovit Ostravany i Bruntálany. Důležité je spolupracovat s místními představiteli strany, ale také vytáhnout nové tváře. Když se jednou volby nepodařily, musíme na to umět obratem zareagovat, vysvětlit, že jsme strana, která Moravskoslezský kraj za osm let pozvedla, a že i nyní mu máme co nabídnout, a to jak na centrální, tak na regionální úrovni. Volič nám něco jasně sdělil a my mu dokážeme, že jsme to pochopili.

Existuje reálný rozkol mezi Prahou a zbytkem republiky?

Když probíráme s regiony některé dopravní projekty, samozřejmě cítím, že soulad s Prahou není nejlepší, ale není za tím nic zlého. Je zkrátka nutné se bavit, dávat na stůl argumenty. Příklad vysokorychlostních tratí jasně ukázal, že jsme v Praze, Brně i Ostravě na stejné lodi. Potřebujeme rychlou trať, která propojí hlavní ekonomická a vědecká centra republiky, což třeba Ostrava rozhodně je. Nemůžeme hledat rozdíly, ale to, co nás spojuje.

